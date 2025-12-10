ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димо Алексиев се моли за щастлива развръзка
"Чувствам се чудесно с колегите от великотърновския театър. Сега тече репетиционният процес, когато напреднем повече, ще разкажа подробности“, каза Алексиев. Той разкри, че има още предложения за роли и че се надява кариерата му в бъдеще отново да потръгне.
"Със семейството ми всичко е наред“, отговори лаконично на въпрос актьорът, който има три деца, за които трябва да се грижи. Любимият на зрителите водещ на "Игри на волята“ не пожела да коментира повече по темата.
През юли тази година Димо Алексиев бе осъден на година и половина затвор, глоба от 1000 лева и отнемане на шофьорската книжка за 2 години заради шофиране в нетрезво състояние. Решението на Софийския районен съд не е окончателно и актьорът го обжалва на втора инстанция. В края на 2024 г. популярният артист и телевизионен водещ бе хванат в колата си с 1,68 промила алкохол в кръвта. Пред съда и пред медиите Димо Алексиев на няколко пъти заяви, че когато полицаите дошли да му поискат документите за проверка, той е стоял в автомобила си на загасен двигател и е ровил в телефона си, за да си поръча такси.
Докато съдът отново не се произнесе по казуса с Димо, той е на свобода и реално може да работи. Алексиев сподели пред "Ретро“, че се надява на добра за него развръзка.
