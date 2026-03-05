Световноизвестният диджей Давид Гета е станал баща за 4 път. Това е второто му дете от приятелката му Джесика Ледон, с която избраха новороденото да носи името Скайлър.Новината за щастливото събитие сподели самият музикант, като публикува и снимки:"Най-красивата тайна, която някога сме пазили.“Двамата станаха родители за първи път преди 2 години, когато се роди синът им Циан.Диджеят е баща на две пораснали деца от бившата си съпруга Кати Лоб – Анджи (18 г.) и Тим (22 г.).Пиер Давид Гета е френски диджей, роден в Париж на 7 ноември 1967 година.Кариерата на Давид като диджей започва в клубовете на Париж още в средата на 1980-те, когато постепенно се ориентира към есид хауса и хип-хопа. С парчето си от 1994 "Up & Away“, с вокалите на Робърт Оуенс, той е считан за пионера на френския хаус. Това му създава име в парижките музикални среди и в средата на 90-те се превръща в един от най-популярните и търсени клубни диджеи.През 2002 г. той се завръща към своята първа страст – създаването на музика, с което се сдобива със световна слава. Малко след излизането си песента "Just a Little More Love“ го изстрелва по върховете на класациите. Поради големия успех на това електро-фънк-хаус парче с вокалите на Крис Уилс, Гета подписва договор с Virgin. През юни същата година излиза и албумът "Just a Little More Love“, който продава 200 000 копия във Франция. Следващият сингъл "Love Don't Let Me Go“ отново се радва на голяма популярност.През 2003 г. излиза първият му албум с ремикси, вдъхновен от партитата в Ибиса, столицата на електронната музика – "Fuck Me I'm Famous“. През 2005 г. и 2006 г. излизат следващите две части на албума.Вторият му негов албум се казва Guetta Blaster, в който е включено и парчето "In Love With Myself“. Като сингъл излиза и "Stay“ – тотален клубен хит.През 2005 г. излиза "The World Is Mine“, която моментално се изстрелва на #1 във всички европейски класации за клубна и денс музика.