Дара каза: "Сбогом"

© Певицата Дара е казала категорично "сбогом" на цигарите. Преди време изпълнителката беше активна пушачка, но после реши, че е време да се раздели с никотина веднъж и завинаги. Сега дори от миризмата на цигари ѝ се гади и не може да стои близо до пушачи.



Откакто е отказала тютюна, Дара е качила няколко килограма, но това не я е спряло. Звездата прекарва почти всяка свободна минута във фитнеса, опитвайки се да свали всичко излишно.



Целта ѝ е ясна: да бъде в топ форма за предстоящото си представяне на "Евровизия" и да блесне на сцената с енергията и визията, които феновете ѝ очакват, пише HotArena.