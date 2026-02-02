ИЗПРАТИ НОВИНА
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48
©
"Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“. Това каза в предаването "Тази сутрин“ DARA след финала на националната секция за представител за "Евровизия 2026“. 

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в "Гласът на България“ по bTV.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на "Евровизия“.

"Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.

"Желанието ми е убито и смазано! До края на деня ще реша дали ще участвам на Евровизия".


2 епизода гледах на онова предаване...и то не целите.....и само като видях как КРИСКО те измъкна от порутената панелка....след като БЕШЕ ОТПАДНАЛА...ИЗРИТАНА РАНО РАНО ОТ ПРЕДАВАНЕТО.....и май трябваше още един по МИЛОСТ да остане...и това ИЗЧАДИЕ БЕШЕ ТИ......ми стана ясно каква музика ни чака това ДЕСЕТИЛЕТИЕ.....ДАРА..,ТИТА...И ГЕРИ НИКОЛ..????...ХАХАХА.....300 КИЛА ЖИВО ТЕГЛО....100 КГ ГНУСНИ МАЗНИ МИРИЗЛИВИ ЦИЦИИИ.....
0
 
 
Ще участва, ще участва. Този театър е за наивници. Леля Саня ги е изпипала нещата. Нали знаем как стават нещата у нас?
