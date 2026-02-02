Dara иска да се откаже от "Евровизия"

© "Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“. Това каза в предаването "Тази сутрин“ DARA след финала на националната секция за представител за "Евровизия 2026“.



В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в "Гласът на България“ по bTV.



В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на "Евровизия“.



"Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.



"Желанието ми е убито и смазано! До края на деня ще реша дали ще участвам на Евровизия".