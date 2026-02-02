ЗАРЕЖДАНЕ...
|Dara иска да се откаже от "Евровизия"
В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в "Гласът на България“ по bTV.
В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на "Евровизия“.
"Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.
"Желанието ми е убито и смазано! До края на деня ще реша дали ще участвам на Евровизия".
