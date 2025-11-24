Дара Екимова: Да, новината за мен и Искрен е истина!

© Преди два дни в студиото на "Животът по действителен случай“ гостува певицата Дара Екимова. Зрителите разбраха къде и как се създава бъдещият албум на изпълнителката и кой е замесен в реализацията на песните. Узнахме и че има мъж до себе си, който владее сърцето ѝ в последната година, и защо първото "Обичам те!“ е дошло дълго време след тяхното запознанство.



Дара разказа за тежките периоди, през които е преминала – битката със затормозяващо хранително разстройство и атаките на жена психопат, която заплашвала певицата със смърт.



Дъщерята на покойния Дими от група "Сленг“ сподели как поддържа живи малкото спомени, които има от своя баща, и какви са отношенията с майка ѝ – пиар експертът Ива Екимова.



Припомняме, че тези дни музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев-Искрата потвърди официално, че е във връзка с Дара Екимова.