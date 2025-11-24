ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дара Екимова: Да, новината за мен и Искрен е истина!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)882
©
Преди два дни в студиото на "Животът по действителен случай“ гостува певицата Дара Екимова. Зрителите разбраха къде и как се създава бъдещият албум на изпълнителката и кой е замесен в реализацията на песните. Узнахме и че има мъж до себе си, който владее сърцето ѝ в последната година, и защо първото "Обичам те!“ е дошло дълго време след тяхното запознанство. 

Дара разказа за тежките периоди, през които е преминала – битката със затормозяващо хранително разстройство и атаките на жена психопат, която заплашвала певицата със смърт.

Дъщерята на покойния Дими от група "Сленг“ сподели как поддържа живи малкото спомени, които има от своя баща, и какви са отношенията с майка ѝ – пиар експертът Ива Екимова.

Припомняме, че тези дни музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев-Искрата потвърди официално, че е във връзка с Дара Екимова.


Още по темата: общо новини по темата: 2358
24.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
23.11.2025 »
предишна страница [ 1/393 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Петя Дикова към баща си: Готов ли си да живееш за мен? Отиди, мол...
08:58 / 24.11.2025
Почина легендарен актьор
08:00 / 24.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Днес навърши 42 години
19:01 / 23.11.2025
Димо Алексиев потъна в дългове
17:18 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:05 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: