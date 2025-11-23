ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова звездна двойка се роди в България
"Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин", споделя Искрата и връща лентата назад към първата им стъпка извън професионалните отношения. "Излязохме на едно технопарти. Тотално не нашето място, и се целунахме. И оттам всичко започна", призна Тончев в "Елизабетско Podcast".
Връзката им се развива естествено, без предварителни планове: "Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи".
Артистът признава, че принципно не смесва работата с личния живот: "Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея направих изключение".
Двамата започват професионалния си път заедно още преди години: "Първите ѝ големи стъпки в музиката ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели".
Сега съдбата ги среща отново - и по работа, и в личен план.
