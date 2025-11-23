ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нова звездна двойка се роди в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:04Коментари (0)255
©
Музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев-Искрата потвърди официално, че е във връзка с певицата Дара Екимова.

"Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин", споделя Искрата и връща лентата назад към първата им стъпка извън професионалните отношения. "Излязохме на едно технопарти. Тотално не нашето място, и се целунахме. И оттам всичко започна", призна Тончев в "Елизабетско Podcast". 

Връзката им се развива естествено, без предварителни планове: "Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи".

Артистът признава, че принципно не смесва работата с личния живот: "Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея направих изключение".

Двамата започват професионалния си път заедно още преди години: "Първите ѝ големи стъпки в музиката ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели".

Сега съдбата ги среща отново - и по работа, и в личен план.


Още по темата: общо новини по темата: 2356
23.11.2025 Димо Алексиев потъна в дългове
23.11.2025 Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
23.11.2025 Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чувствам обвързана
23.11.2025 Папи Ханс с жест към Деси Слава
23.11.2025 Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба си в
България
23.11.2025 Победител от "Хелс Китчън" се озова в ареста заради домашно насилие
предишна страница [ 1/393 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес навърши 42 години
19:01 / 23.11.2025
Димо Алексиев потъна в дългове
17:18 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:05 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
16:57 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
16:50 / 23.11.2025
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
15:59 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: