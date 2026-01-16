ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
Изненадващо този път тя не е по света, а е избрала да остане в Пловдив, става ясно от кадрите в социалните мрежи.
Политик, юрист и бивш областен управител, Каназирева празнува днес в тесен кръг с колегите си от Административния съд в изискан ресторант в центъра на града.
Родена на 16 януари 1979 г., Дани Каназирева е добре познато име в пловдивската и националната политика. Завършила "Право“ в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Доктор е по конституционно право с дисертация на тема "Местната власт в условията на членство на България в Европейския съюз“.
В политиката влиза едва на 28 години с мотива, че има какво да даде. През 2011 г. основава партия "Съюз за Пловдив“ и още същата година се кандидатира за кмет на града.
През годините преминава през различни роли от местен партиен лидер, през депутат и до областен управител до съдия в Административен съд Пловдив.
През последната година обаче Каназирева все по-често изненадва с друга страна от себе си – тази на пътешественик и туристически инфлуенсър.
Кадрите от различни точки на света сякаш разказват нова глава от личния й живот.
Как ще продължи празничния ден, никой не знае. Едно обаче е сигурно Дани Каназирева продължава да изненадва.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3016
|предишна страница [ 1/503 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:02 / 16.01.2026
Калина Паскалева: Блокирах майка ми в социалните мрежи, но я обич...
12:22 / 16.01.2026
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS