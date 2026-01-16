Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро

© Instagram Дани Каназирева посрещна 47-ия си рожден ден в елегантна бяла рокля за около 500 евро и с усмивка, която напоследък все по-често виждаме.



Изненадващо този път тя не е по света, а е избрала да остане в Пловдив, става ясно от кадрите в социалните мрежи.



Политик, юрист и бивш областен управител, Каназирева празнува днес в тесен кръг с колегите си от Административния съд в изискан ресторант в центъра на града.



Родена на 16 януари 1979 г., Дани Каназирева е добре познато име в пловдивската и националната политика. Завършила "Право“ в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Доктор е по конституционно право с дисертация на тема "Местната власт в условията на членство на България в Европейския съюз“.



В политиката влиза едва на 28 години с мотива, че има какво да даде. През 2011 г. основава партия "Съюз за Пловдив“ и още същата година се кандидатира за кмет на града.



През годините преминава през различни роли от местен партиен лидер, през депутат и до областен управител до съдия в Административен съд Пловдив.



През последната година обаче Каназирева все по-често изненадва с друга страна от себе си – тази на пътешественик и туристически инфлуенсър.



Кадрите от различни точки на света сякаш разказват нова глава от личния й живот.



Как ще продължи празничния ден, никой не знае. Едно обаче е сигурно Дани Каназирева продължава да изненадва.