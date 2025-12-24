Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам

© Яж баница, баклава и всичко, което обичаш — без вина и без качени килограми! Нова научна формула показва как празничната трапеза може да бъде вкусна… и фигурата да остане същата, казва д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог. И обяснява:



Защо пълнеем по празниците – и не, не е заради баницата. Всяка година слушаме едно и също: "Не яж баница!“, "Сладкото е забранено!“, "Постите чистят тялото!“



Истината е друга: не храната ни прави пълни, а хаосът в храненето – лошите комбинации, неподредения ред на ястията и безразборното похапване през целия ден.



Когато подредим храната правилно, можем да ядем почти всичко – дори по празниците и дори когато сме на диета.



Празнични митове:



• Мит1: Постното не оставя следи на кантара“



Постната трапеза често включва ориз, картофи, боб, хляб, сладки – все въглехидрати в една чиния.



Това е най-силният стимул за инсулина. Когато инсулинът се вдигне, тялото започва да складира мазнини – дори храната да е "постна“.



Мит 2: "Сладкото е враг №1“



Проблемът не е в сладкото само по себе си, а кога и как го ядем.



Сладки на гладно водят до рязък пик на кръвна захар и инсулина → глад, умора, складирани мазнини.



Мит 3: "От едно парче баница нищо няма да стане“



От едно – може и да не стане.



Но когато преди това сме яли салати с майонеза, месо с картофи, хляб и след баницата – десерт, се получава метаболитна "атомна бомба“.



Мит 4: "Киселото зеле е само за вкус“



Киселото зеле и натуралните туршии са подценен герой:



почти нулеви калории, много фибри и пробиотици, забавят усвояването на въглехидратите и пазят фигурата.



Постите могат да бъдат полезни, но само ако се правят разумно.



Ползи:



• повече зеленчуци и фибри



• по-малко животински мазнини



• метаболитна "почивка“ от тежки храни



Вреди, ако се правят хаотично:



• чиния, пълна само с въглехидрати (ориз, картофи, хляб, боб, сладки)



• силна инсулинова стимулация → тялото складира мазнини



• повече глад, колебания в енергията, подуване



Постите не са магически начин за отслабване. Ако постим само с тесто и захар – пълнеем "постно“. Как да хапнем всичко, без да качим килограми? Ключът не е в забраната, а в реда на хранене. Това се нарича фазово хранене – последователност на ястията, която защитава метаболизма.



Фазова последователност:



Първо голяма порция – салата и зеленчуци



• кисело зеле, сурови зеленчуци, туршия



• фибрите забавят усвояването на захарта и подготвят тялото



После – протеин (особено растителен)



• ядки, боб, леща, хумус, семена



• протеинът засилва ситостта и стабилизира апетита



Накрая – въглехидрати и сладко



• баница, хляб, картофи, десерти



• когато се ядат след фибри и протеин, инсулинът се покачва по-бавно и по-контролирано



Така можем да си позволим любими храни, без да "удряме“ рязко инсулина и да блокираме разграждането на мазнини. Как да подредим Бъдни вечер – традиционно, но метаболитно спокойно? Бъдни вечер е вегански празник, но може да ни изиграе лоша шега, ако всичко е ориз, хляб и сладки.



Подредба на трапезата:



• Старт: салата от кисело зеле или натурална туршия



– фибри, пробиотици, почти без калории, защитават от пик в кръвната захар



• След това: ястия с боб, леща, нахут, ядки



– протеин + фибри = стабилен апетит



• Накрая: постни сарми с ориз, пълнени чушки с ориз, питка, десерт или компот



– вече "облечени“ с фибри и протеин, въглехидратите се усвояват по-бавно



Така празникът остава вкусен, но и по-лек за метаболизма.



Комбинации, които блокират метаболизма



Има няколко класически празнични комбинации, които почти гарантират покачване на килограми:



• месо + картофи



• баница (тесто + мазнина + сирене – тройна инсулинова стимулация)



• сладко на гладно



Те предизвикват рязък инсулинов пик и буквално спират разграждането на мазнини за часове напред.



Как да се разтоварим след пищна вечеря



Не е нужно да гладувате или да се "наказвате“ след празнично преяждане.



Достатъчни са няколко прости стъпки:



Веднага след хранене:



• 10–15 минути движение



– лека разходка, миене на съдове, подреждане



– това намалява кръвната захар, без да се вдига допълнително инсулин



На следващия ден:



• започнете с по-късна и по-лека първа храна



• акцент върху салати, зеленчуци, супи, ферментирали продукти



• без сладко на гладно



• повече вода и топли безалкохолни напитки (билки, чай)



Така тялото се "рестартира" меко, без крайности. Не се страхувайте да хапнете от любимите си храни – дори и да сте на диета – ако е спазена фазовата последователност. Когато редът е правилен, тялото реагира по-спокойно:



• няма рязък скок на инсулина



• няма паническо складиране на мазнини



• има ситост, удоволствие и баланс



Коледа е време за уют, семейство и традиции – не за вина и паника от кантара.



Първи ден на Коледа - с печено месо без паника



• Морковена салата, туршия(но не твърде солена)



• Месо



• Картофки или баница – последни в редицата



Коледното правило:



"30 минути бързо ходене дневно = стабилен инсулин и нула качени килограми“



Храната не е враг. Хаосът е. Когато има ред, има и равновесие. И да – можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам.