|Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам
Защо пълнеем по празниците – и не, не е заради баницата. Всяка година слушаме едно и също: "Не яж баница!“, "Сладкото е забранено!“, "Постите чистят тялото!“
Истината е друга: не храната ни прави пълни, а хаосът в храненето – лошите комбинации, неподредения ред на ястията и безразборното похапване през целия ден.
Когато подредим храната правилно, можем да ядем почти всичко – дори по празниците и дори когато сме на диета.
Празнични митове:
• Мит1: Постното не оставя следи на кантара“
Постната трапеза често включва ориз, картофи, боб, хляб, сладки – все въглехидрати в една чиния.
Това е най-силният стимул за инсулина. Когато инсулинът се вдигне, тялото започва да складира мазнини – дори храната да е "постна“.
Мит 2: "Сладкото е враг №1“
Проблемът не е в сладкото само по себе си, а кога и как го ядем.
Сладки на гладно водят до рязък пик на кръвна захар и инсулина → глад, умора, складирани мазнини.
Мит 3: "От едно парче баница нищо няма да стане“
От едно – може и да не стане.
Но когато преди това сме яли салати с майонеза, месо с картофи, хляб и след баницата – десерт, се получава метаболитна "атомна бомба“.
Мит 4: "Киселото зеле е само за вкус“
Киселото зеле и натуралните туршии са подценен герой:
почти нулеви калории, много фибри и пробиотици, забавят усвояването на въглехидратите и пазят фигурата.
Постите могат да бъдат полезни, но само ако се правят разумно.
Ползи:
• повече зеленчуци и фибри
• по-малко животински мазнини
• метаболитна "почивка“ от тежки храни
Вреди, ако се правят хаотично:
• чиния, пълна само с въглехидрати (ориз, картофи, хляб, боб, сладки)
• силна инсулинова стимулация → тялото складира мазнини
• повече глад, колебания в енергията, подуване
Постите не са магически начин за отслабване. Ако постим само с тесто и захар – пълнеем "постно“. Как да хапнем всичко, без да качим килограми? Ключът не е в забраната, а в реда на хранене. Това се нарича фазово хранене – последователност на ястията, която защитава метаболизма.
Фазова последователност:
Първо голяма порция – салата и зеленчуци
• кисело зеле, сурови зеленчуци, туршия
• фибрите забавят усвояването на захарта и подготвят тялото
После – протеин (особено растителен)
• ядки, боб, леща, хумус, семена
• протеинът засилва ситостта и стабилизира апетита
Накрая – въглехидрати и сладко
• баница, хляб, картофи, десерти
• когато се ядат след фибри и протеин, инсулинът се покачва по-бавно и по-контролирано
Така можем да си позволим любими храни, без да "удряме“ рязко инсулина и да блокираме разграждането на мазнини. Как да подредим Бъдни вечер – традиционно, но метаболитно спокойно? Бъдни вечер е вегански празник, но може да ни изиграе лоша шега, ако всичко е ориз, хляб и сладки.
Подредба на трапезата:
• Старт: салата от кисело зеле или натурална туршия
– фибри, пробиотици, почти без калории, защитават от пик в кръвната захар
• След това: ястия с боб, леща, нахут, ядки
– протеин + фибри = стабилен апетит
• Накрая: постни сарми с ориз, пълнени чушки с ориз, питка, десерт или компот
– вече "облечени“ с фибри и протеин, въглехидратите се усвояват по-бавно
Така празникът остава вкусен, но и по-лек за метаболизма.
Комбинации, които блокират метаболизма
Има няколко класически празнични комбинации, които почти гарантират покачване на килограми:
• месо + картофи
• баница (тесто + мазнина + сирене – тройна инсулинова стимулация)
• сладко на гладно
Те предизвикват рязък инсулинов пик и буквално спират разграждането на мазнини за часове напред.
Как да се разтоварим след пищна вечеря
Не е нужно да гладувате или да се "наказвате“ след празнично преяждане.
Достатъчни са няколко прости стъпки:
Веднага след хранене:
• 10–15 минути движение
– лека разходка, миене на съдове, подреждане
– това намалява кръвната захар, без да се вдига допълнително инсулин
На следващия ден:
• започнете с по-късна и по-лека първа храна
• акцент върху салати, зеленчуци, супи, ферментирали продукти
• без сладко на гладно
• повече вода и топли безалкохолни напитки (билки, чай)
Така тялото се "рестартира" меко, без крайности. Не се страхувайте да хапнете от любимите си храни – дори и да сте на диета – ако е спазена фазовата последователност. Когато редът е правилен, тялото реагира по-спокойно:
• няма рязък скок на инсулина
• няма паническо складиране на мазнини
• има ситост, удоволствие и баланс
Коледа е време за уют, семейство и традиции – не за вина и паника от кантара.
Първи ден на Коледа - с печено месо без паника
• Морковена салата, туршия(но не твърде солена)
• Месо
• Картофки или баница – последни в редицата
Коледното правило:
"30 минути бързо ходене дневно = стабилен инсулин и нула качени килограми“
Храната не е враг. Хаосът е. Когато има ред, има и равновесие. И да – можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам.
