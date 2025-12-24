ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:45Коментари (0)627
©
Яж баница, баклава и всичко, което обичаш — без вина и без качени килограми! Нова научна формула показва как празничната трапеза може да бъде вкусна… и фигурата да остане същата, казва д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог. И обяснява:

Защо пълнеем по празниците – и не, не е заради баницата. Всяка година слушаме едно и също: "Не яж баница!“, "Сладкото е забранено!“, "Постите чистят тялото!“ 

Истината е друга: не храната ни прави пълни, а хаосът в храненето – лошите комбинации, неподредения ред на ястията и безразборното похапване през целия ден.

Когато подредим храната правилно, можем да ядем почти всичко – дори по празниците и дори когато сме на диета. 

Празнични митове:

• Мит1: Постното не оставя следи на кантара“

Постната трапеза често включва ориз, картофи, боб, хляб, сладки – все въглехидрати в една чиния.

Това е най-силният стимул за инсулина. Когато инсулинът се вдигне, тялото започва да складира мазнини – дори храната да е "постна“.

Мит 2: "Сладкото е враг №1“

Проблемът не е в сладкото само по себе си, а кога и как го ядем.

Сладки на гладно водят до рязък пик на кръвна захар и инсулина → глад, умора, складирани мазнини.

Мит 3: "От едно парче баница нищо няма да стане“

От едно – може и да не стане.

Но когато преди това сме яли салати с майонеза, месо с картофи, хляб и след баницата – десерт, се получава метаболитна "атомна бомба“.

Мит 4: "Киселото зеле е само за вкус“

Киселото зеле и натуралните туршии са подценен герой:

почти нулеви калории, много фибри и пробиотици, забавят усвояването на въглехидратите и пазят фигурата. 

Постите могат да бъдат полезни, но само ако се правят разумно.

Ползи:

• повече зеленчуци и фибри

• по-малко животински мазнини

• метаболитна "почивка“ от тежки храни 

Вреди, ако се правят хаотично:

• чиния, пълна само с въглехидрати (ориз, картофи, хляб, боб, сладки)

• силна инсулинова стимулация → тялото складира мазнини

• повече глад, колебания в енергията, подуване 

Постите не са магически начин за отслабване. Ако постим само с тесто и захар – пълнеем "постно“. Как да хапнем всичко, без да качим килограми? Ключът не е в забраната, а в реда на хранене. Това се нарича фазово хранене – последователност на ястията, която защитава метаболизма.

Фазова последователност:

Първо голяма порция – салата и зеленчуци

• кисело зеле, сурови зеленчуци, туршия

• фибрите забавят усвояването на захарта и подготвят тялото

После – протеин (особено растителен)

• ядки, боб, леща, хумус, семена

• протеинът засилва ситостта и стабилизира апетита

Накрая – въглехидрати и сладко

• баница, хляб, картофи, десерти

• когато се ядат след фибри и протеин, инсулинът се покачва по-бавно и по-контролирано

Така можем да си позволим любими храни, без да "удряме“ рязко инсулина и да блокираме разграждането на мазнини. Как да подредим Бъдни вечер – традиционно, но метаболитно спокойно? Бъдни вечер е вегански празник, но може да ни изиграе лоша шега, ако всичко е ориз, хляб и сладки.

Подредба на трапезата:

• Старт: салата от кисело зеле или натурална туршия

– фибри, пробиотици, почти без калории, защитават от пик в кръвната захар

• След това: ястия с боб, леща, нахут, ядки

– протеин + фибри = стабилен апетит

• Накрая: постни сарми с ориз, пълнени чушки с ориз, питка, десерт или компот

– вече "облечени“ с фибри и протеин, въглехидратите се усвояват по-бавно

Така празникът остава вкусен, но и по-лек за метаболизма.

Комбинации, които блокират метаболизма

Има няколко класически празнични комбинации, които почти гарантират покачване на килограми:

• месо + картофи

• баница (тесто + мазнина + сирене – тройна инсулинова стимулация)

• сладко на гладно

Те предизвикват рязък инсулинов пик и буквално спират разграждането на мазнини за часове напред. 

Как да се разтоварим след пищна вечеря

Не е нужно да гладувате или да се "наказвате“ след празнично преяждане.

Достатъчни са няколко прости стъпки:

Веднага след хранене:

• 10–15 минути движение

– лека разходка, миене на съдове, подреждане

– това намалява кръвната захар, без да се вдига допълнително инсулин

На следващия ден:

• започнете с по-късна и по-лека първа храна

• акцент върху салати, зеленчуци, супи, ферментирали продукти

• без сладко на гладно

• повече вода и топли безалкохолни напитки (билки, чай) 

Така тялото се "рестартира" меко, без крайности. Не се страхувайте да хапнете от любимите си храни – дори и да сте на диета – ако е спазена фазовата последователност. Когато редът е правилен, тялото реагира по-спокойно:

• няма рязък скок на инсулина

• няма паническо складиране на мазнини

• има ситост, удоволствие и баланс

Коледа е време за уют, семейство и традиции – не за вина и паника от кантара.

Първи ден на Коледа - с печено месо без паника

•  Морковена салата, туршия(но не твърде солена)

• Месо

• Картофки или баница – последни в редицата 

Коледното правило:

"30 минути бързо ходене дневно = стабилен инсулин и нула качени килограми“

Храната не е враг. Хаосът е. Когато има ред, има и равновесие.  И да – можете да ядете баница, меденки и баклава, без да качите нито грам.


Още по темата: общо новини по темата: 182
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:33 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимнот...
12:46 / 24.12.2025
Здравка Евтимова: Животът е един безкраен роман. В него има и тъж...
15:41 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: