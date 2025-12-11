ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Д-р Георева: Генетичните фактори играят съществена роля при анорексията и булимията
"Те имат отношение към контрола на импулсите, настроението и усещането за удоволствие. И още – на личностови характеристики – като склонност към тревожност, обсесивност и перфекционизъм, които често имат наследствен компонент и увеличават уязвимостта. Важно е да се подчертае, че генетичната предразположеност не е съдба – тя взаимодейства със социални, психологически и културни фактори. Тоест, гените създават "почвата“, но средата определя дали и как ще се прояви разстройството. Най-често заболяват юноши и млади жени, но също и мъже. При тях проблемът остава скрит и недооценен", коментира специалистът пред zdrave.to.
"Анорексията е силно ограничаване на храната, много ниско тегло и страх от напълняване. Булимията е свързана с пристъпи на преяждане и последващо "прочистване“ чрез повръщане, лаксативи или прекомерни тренировки. Недохранването е медицински проблем, който може да е последица от двете заболявания, но и от други причини. Булимията е по-разпространена, но анорексията е по-смъртоносна – със статистически най-висока смъртност сред психичните заболявания", категорична бе тя.
Възможно ли е един и същи човек да има едновременно и анорексия, и булимия?
"Това се среща дори по-често, отколкото се предполага. Много пациенти превключват между различни форми на хранителни разстройства в хода на заболяването си. Например, човек може да започне с анорексия – силно ограничаване на храната и драстично отслабване – а по-късно да премине към епизоди на преяждане и последващо предизвикано повръщане, характерни за булимията. Това се нарича смесен тип хранително разстройство или преход между подтипове и показва, че границите между анорексия и булимия не винаги са ясни", каза д-р Георева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:09 / 10.12.2025
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS