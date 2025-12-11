Д-р Георева: Генетичните фактори играят съществена роля при анорексията и булимията

© Генетичните фактори играят съществена роля при анорексията и булимията. Изследвания с близнаци и фамилни проучвания показват, че хората с близък роднина, страдащ от хранително разстройство, имат значително по-висок риск да развият такова състояние. Смята се, че гените влияят върху регулацията на апетита и метаболизма – определени вариации в гени, свързани с хормоните лептин и грелин, могат да повлияят усещането за глад и ситост, върху функционирането на невротрансмитери, особено серотонин и допамин. Това обясни д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и нутриционист.



"Те имат отношение към контрола на импулсите, настроението и усещането за удоволствие. И още – на личностови характеристики – като склонност към тревожност, обсесивност и перфекционизъм, които често имат наследствен компонент и увеличават уязвимостта. Важно е да се подчертае, че генетичната предразположеност не е съдба – тя взаимодейства със социални, психологически и културни фактори. Тоест, гените създават "почвата“, но средата определя дали и как ще се прояви разстройството. Най-често заболяват юноши и млади жени, но също и мъже. При тях проблемът остава скрит и недооценен", коментира специалистът пред zdrave.to.



"Анорексията е силно ограничаване на храната, много ниско тегло и страх от напълняване. Булимията е свързана с пристъпи на преяждане и последващо "прочистване“ чрез повръщане, лаксативи или прекомерни тренировки. Недохранването е медицински проблем, който може да е последица от двете заболявания, но и от други причини. Булимията е по-разпространена, но анорексията е по-смъртоносна – със статистически най-висока смъртност сред психичните заболявания", категорична бе тя.



Възможно ли е един и същи човек да има едновременно и анорексия, и булимия?



"Това се среща дори по-често, отколкото се предполага. Много пациенти превключват между различни форми на хранителни разстройства в хода на заболяването си. Например, човек може да започне с анорексия – силно ограничаване на храната и драстично отслабване – а по-късно да премине към епизоди на преяждане и последващо предизвикано повръщане, характерни за булимията. Това се нарича смесен тип хранително разстройство или преход между подтипове и показва, че границите между анорексия и булимия не винаги са ясни", каза д-р Георева.