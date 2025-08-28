ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Д-р Димитър Георгиев: Изкуственият интелект ще ни помогне, но кога и как не мога да прогнозирам
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08Коментари (0)186
© Bloomberg TV
В конвенционалната медицина действаше правилото "едно лекарство за всички, което беше добре допреди 10 години, но се установи, че лекарствата не действат по един и същ начин на всички. Персонализираната медицина влезе първо през онкологията, а нямам никакви съмнения, че всички медицински направления ще бъдат докоснати от нея. В България персонализираната терапия вече е ежедневие и лекарствата срещу онкологични заболявания са напълно поети от Здравната каса, но не се отделят средства за генетичните изследвания, върху които се определя лечението. Това е неправда, която трябва да бъде коригирана максимално бързо. Това каза д-р Димитър Георгиев, акушер-гинеколог и експерт персонализирана медицина пред Bloomberg TV.

Д-р Георгиев обясни, че в онкологията персонализираната медицина не е напълно индивидуална, а за групи от хора, които имат сходни промени в туморите или в генома си. Те се откриват при генетични изследвания, които са ключови за правилното определяне на терапията за пациента.

Предмет на персонализираната медицина са и редките заболявания, които най-често се проявяват в ранна детска възраст. "Генетиката навлиза много активно и в педиатрията“, заяви събеседникът. Той посочи, че напредъкът в областта вече е открил методи да ранно откриване на подобни заболявания с тестове по време на бременността и преди имплантация с асистирана репродукция.

В този смисъл проектът за европейски геном е много интересен, защото ще видим "невидимото“, заяви специалистът. През него ще може да се види какво пренасяме на следващото поколение и ще бъде много ценен за диагностиката и ранната превенция на заболявания, но ще отнеме време преди този метод на секвенция на гените да стане масов.

"Геномното секвениране е интересна и сложна игра, в която има взаимодействие между генетичното изследване и биоинформатиката, която анализира огромният обем данни от секвенатора. То ще навлезе масово в персонализираната медицина, но ще отнеме време.“

Гостът каза, че изкуственият интелект е "изключително полезен“ при анализ на генетична информация и с възможности за даване на посока на развитие. Въпреки това технологията за момента може да анализира единствен съществуващи ситуации. Според Димитър Георгиев изкуственият интелект ще има роля в медицината, но за момента е добре да сме предпазливи.

"Видяхме в края на миналата седмица как пазарите реагираха малко негативно на големия възторг около изкуствения интелект, който от бизнес гледна точка все още не е напълно мотивиран – голям разход за енергия и средства без възвращаемост. Въпреки това убеден съм, че изкуственият интелект ще ни помогне, но кога и как не мога да прогнозирам. Надявам се да е скоро.“

В България персонализираната медицина вече се прилага масово при онкологични заболявания, но генетичните тестове все още не се поемат от НЗОК. Д-р Георгиев коментира, че е недопустимо тя да се превръща в лукс и би следвало държавата да поеме разходите за изследванията.

"Трябва да има повече разбиране от страна на обществото, че персонализираната медицина не е лукс, а ежедневие. Вероятно скоро ще стане и минало, когато вече имаме напълно индивидуализирано лечение в лицето на генната терапия. Важно е да не изпуснем момента, когато персонализираната медицина вече е минало, а ние говорим все едно е настояще.“

Д-р Димитър Георгиев е един от лекторите на Фестивал на дълголетието - е водещото събитие на Балканите, посветено на превенцията, науките за дълголетие и осъзнатия живот. Събитието ще се проведе на 11 и 12 октомври в София.


Още по темата: общо новини по темата: 10
02.08.2025 »
01.08.2025 »
29.06.2025 »
22.06.2025 »
18.06.2025 »
24.05.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Любимка на хиляди днес става на 56
10:17 / 28.08.2025
Елтън Джон: Не знам колко време ми остава
22:08 / 27.08.2025
Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!
15:24 / 27.08.2025
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
15:09 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Изкуствен интелект
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: