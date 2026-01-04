ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цветът на 2026
Институтът по цветовете, който диктува световните тенденции в дизайна и модата от 1999 г. насам, представя своя нов актуален цвят – Cloud Dancer или "облачно бяло“. Изборът е исторически – това е първият път, в който бял тон заема челното място, което само по себе си е революция в света на визуалните изкуства.
Това не е обикновено бяло, а изключително мек, неутрален нюанс. Той се описва като ефирен и балансиран тон, вдъхновен от формата и светлината на облаците. За разлика от стерилното бяло, Cloud Dancer носи мекота, която не натоварва окото, а създава усещане за обем и лекота.
Според експертите на Pantone, изборът на този цвят отразява дълбокото желание на съвременното общество за спокойствие в условия на глобална несигурност.
Вътрешен мир и яснота: Пауза в бурния свят и филтър срещу прекалената стимулация.
Чисто начало: Възможност да погледнем на живота си като на "празно платно“ за нова креативност.
Завръщане към минимализма: Опростяване на битието и фокус върху същественото.
Интериорните дизайнери предвиждат, че нюансът ще доминира при цветовете за стени, както и при различните текстури и мебели. Той създава съвременна и лека атмосфера, като служи за стабилна основа. Благодарение на своята неутралност, Cloud Dancer позволява на личния емоционален стил да изпъкне, без да доминира в пространството.
Въпреки че "облачното бяло“ е кралят на годината, то ще бъде придружено от динамична палитра от нюанси, които ще доминират в модата и уличния стил.
Топли жълти нюанси: Носят оптимизъм и слънчево настроение през пролетта.
Силен кобалтов син: Ярък и изразителен цвят за тези, които искат да заявят присъствие.
Земни и естествени зелени палитри: Вдъхновени от природата и екологичното мислене.
Как да съчетаваме цветовете?
Стилистите съветват да използваме "облачното бяло“ като балансиращ фон. Комбинацията му с пастелни или наситени земни тонове придава по-емоционално излъчване на облеклото и дома ни, пише Ladyzone.
