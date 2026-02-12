Цвети от "Хелс китчън" с още по-голяма загуба

© Цвети от "Хелс китчън“ останала без кучето си след раздялата с бившия си приятел Патрицио.



Това проплака силиконовата готвачка, която преживя бурна раздяла с италианеца, който след нея също участва в кулинарното риалити шоу на шеф Виктор Ангелов. Двамата се атакуваха в социалните мрежи с обвинения за побоища, наркотици, напивания и изневери, но се оказва, че е имало и друга сериозна драма – правата върху четириногото.



"Не успях да си спася кученцето. Няма как да си го взема, защото миналата година заради пътуване до Италия го (бел. ред. – Патрицио) направих втори собственик. Това означава, че съм му дала всички права“, кахърна е врачанката. И добави: "По закон е важен последният собственик“.



Цвети разкрива още, че в момента няма нов мъж до себе си и не би участвала в "Ергенът“, за да си търси нова половинка.



"След като Патрицио продаде италианския ресторант, стана пълен алкохолик и наркоман, който не спира да тормози мен и моите приятели. Нонстоп качва някакви пълни тъпотии и не само – мен непрекъснато ме обижда навсякъде, където и да отидем. Появи се пиян в къщата на мои приятели, докато аз бях до магазина. Влизам във входа и започва да ме налага с шамари, като ме бута на земята“, оплака се в началото на годината готвачката.



Патрицио контрира, че е разбрал, че Цвети е имала отношения с други мъже и че на събиране, на което е трябвало да бъде само с приятелки, е имало и мъже.



"Искам да ви кажа как ми е гадно – колко съм плакал заради Цвети. Защото един ден виждам някои чатове как си пише с други мъже и вчера вечерта отивам при нейни приятели. Направо съм учуден. Не съм очаквал такова нещо. Тя е една миличка и сладка... а тя е като всички други – всички, които са гадни. Нямам думи!“, отвърна на свой ред италианецът.