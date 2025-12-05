ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Cloudflare се срина: Множество сайтове по света бяха засегнати
Автор: Николина Александрова 12:18Коментари (0)605
©
Cloudflare се срина, което доведе до спиране на много уебсайтове, предава The Independent.

Сривът засегна голяма част от интернет потребителите по света: X, по-рано известен като Twitter, Substack, Canva и други уебсайтове не функционираха . Това включва и Down Detector, уебсайт за проследяване, който показва сривове по целия свят.

Някои сайтове, които се оказаха засегнати от голяма прекъсване на работата миналия месец, не бяха засегнати сега, като британската медия допуска, че са станали по-малко зависими от Cloudflare, в това число и ChatGPT.

Проблемите възникват само две седмици и половина, след като Cloudflare беше засегнат от сериозни проблеми, които го оставиха офлайн в продължение на часове.

Компанията предлага уеб инфраструктурни услуги, които захранват едни от най-големите уебсайтове в света.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки
14:25 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Махаме павираните улици в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: