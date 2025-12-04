Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица

© Чаровната изпълнителка Мира получи чисто нов мерцедес от своя любим мъж Джани за двегодишнината от сватбата им.



Хитовата певица на "Диапазон Рекърдс“ сподели пред "Телеграф“, че на 22 декември тя има и рожден ден, така че поводите за подаръка са много. "Живея в Белгия и тук ще си я карам. Съпругът ми я подари. Отдавна си мечтаех за нещо такова. Той сега реши да ме изненада“.



Празници



На въпроса с какво ще изненада тя любимото си момче за годишнината, отговори: "Направо не знам, то след такъв подарък какво да подготвя, за да го изненадам (смее се). Ще измисля нещо интересно“. Мира сподели, че за празниците вече има много ангажименти и няма да си идват до България. Ще го направят в средата на януари, защото изпълнителката ще има участие в столичния Студентски град. Певицата ще спази всички традиции и ще сготви традиционните ястия за Бъдни вечер и Коледа. "Подготвили сме за моя малък син да идва Дядо Коледа с една торба подаръци, много е слушал и заслужава. Дай Боже все хубави неща да се случват“, разкри певицата.



Хит



Мира разкри, че 2025 г. е била най-добрата за нея. "Като се замисля и върна времето назад, си давам сметка, че 2025 беше една от най-хубавите ми години не само в личния ми живот, но и в кариерата ми. За 2026 година освен здраве на първо място си пожелавам един хит. Искам да си направя един хубав хит, да бъде както трябва“.