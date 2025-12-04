ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:47Коментари (2)5744
©
Чаровната изпълнителка Мира получи чисто нов мерцедес от своя любим мъж Джани за двегодишнината от сватбата им.

Хитовата певица на "Диапазон Рекърдс“ сподели пред "Телеграф“, че на 22 декември тя има и рожден ден, така че поводите за подаръка са много. "Живея в Белгия и тук ще си я карам. Съпругът ми я подари. Отдавна си мечтаех за нещо такова. Той сега реши да ме изненада“.

Празници 

На въпроса с какво ще изненада тя любимото си момче за годишнината, отговори: "Направо не знам, то след такъв подарък какво да подготвя, за да го изненадам (смее се). Ще измисля нещо интересно“. Мира сподели, че за празниците вече има много ангажименти и няма да си идват до България. Ще го направят в средата на януари, защото изпълнителката ще има участие в столичния Студентски град. Певицата ще спази всички традиции и ще сготви традиционните ястия за Бъдни вечер и Коледа. "Подготвили сме за моя малък син да идва Дядо Коледа с една торба подаръци, много е слушал и заслужава. Дай Боже все хубави неща да се случват“, разкри певицата.

Хит 

Мира разкри, че 2025 г. е била най-добрата за нея. "Като се замисля и върна времето назад, си давам сметка, че 2025 беше една от най-хубавите ми години не само в личния ми живот, но и в кариерата ми. За 2026 година освен здраве на първо място си пожелавам един хит. Искам да си направя един хубав хит, да бъде както трябва“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Е чак пък чисто нов . Старият модел на ес класа е . Спряни са от производство.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Родена е в София на днешния ден преди 47 години
12:53 / 04.12.2025
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: