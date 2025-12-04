ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Хитовата певица на "Диапазон Рекърдс“ сподели пред "Телеграф“, че на 22 декември тя има и рожден ден, така че поводите за подаръка са много. "Живея в Белгия и тук ще си я карам. Съпругът ми я подари. Отдавна си мечтаех за нещо такова. Той сега реши да ме изненада“.
Празници
На въпроса с какво ще изненада тя любимото си момче за годишнината, отговори: "Направо не знам, то след такъв подарък какво да подготвя, за да го изненадам (смее се). Ще измисля нещо интересно“. Мира сподели, че за празниците вече има много ангажименти и няма да си идват до България. Ще го направят в средата на януари, защото изпълнителката ще има участие в столичния Студентски град. Певицата ще спази всички традиции и ще сготви традиционните ястия за Бъдни вечер и Коледа. "Подготвили сме за моя малък син да идва Дядо Коледа с една торба подаръци, много е слушал и заслужава. Дай Боже все хубави неща да се случват“, разкри певицата.
Хит
Мира разкри, че 2025 г. е била най-добрата за нея. "Като се замисля и върна времето назад, си давам сметка, че 2025 беше една от най-хубавите ми години не само в личния ми живот, но и в кариерата ми. За 2026 година освен здраве на първо място си пожелавам един хит. Искам да си направя един хубав хит, да бъде както трябва“.
преди 16 мин.
0
преди 19 мин.
0
