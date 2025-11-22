ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на наша талантлива актриса!
Родена е на 22 ноември 1982 година. Завършила е НАТФИЗ "Кр. Сарафов" през 2005 година, специалност "актьорско майсторство за драматичен театър" под ръководството на проф. Пламен Марков. Данданова е част от трупата на ДТ "Гео Милев" от 2005 до 2008 година и след това се присъединява към Театър "Българска армия".
Актрисата има обширен опит в театралния свят, като е играла в разнообразни роли, пресъздававайки незабравими герои в българския театър, като Маргарита в "Много шум за нищо" от Уилям Шекспир, Младата Милкана в "Майстори" от Рачо Стоянов и Люси в "Бандитска опера" по Джон Гей.
С този опит и множество театрални роли, Гергана Данданова е утвърдила своето име като видна българска актриса. Тя продължава да омайва аудиторията с впечатляващи представления на сцената на Театър "Българска армия" и други български театри.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
Виктор Калев: Благодаря за това чудо
14:19 / 21.11.2025
Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извин...
14:00 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS