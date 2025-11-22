Честито на наша талантлива актриса!

© Гергана Данданова е талантлива българска актриса. Някои от най-известните й представления включват: Сесили Кардю в "Колко е важно да бъдеш сериозен" от Оскар Уайлд; Ева Герин в "Бяс" от Боян Папазов; Джулиа в "Двамата веронци" от Уилям Шекспир; Лора в "Стъклената менажерия" от Тенеси Уилямс; и Розалинда в "Както ви харесва" от Уилям Шекспир и др.



Родена е на 22 ноември 1982 година. Завършила е НАТФИЗ "Кр. Сарафов" през 2005 година, специалност "актьорско майсторство за драматичен театър" под ръководството на проф. Пламен Марков. Данданова е част от трупата на ДТ "Гео Милев" от 2005 до 2008 година и след това се присъединява към Театър "Българска армия".



Актрисата има обширен опит в театралния свят, като е играла в разнообразни роли, пресъздававайки незабравими герои в българския театър, като Маргарита в "Много шум за нищо" от Уилям Шекспир, Младата Милкана в "Майстори" от Рачо Стоянов и Люси в "Бандитска опера" по Джон Гей.



С този опит и множество театрални роли, Гергана Данданова е утвърдила своето име като видна българска актриса. Тя продължава да омайва аудиторията с впечатляващи представления на сцената на Театър "Българска армия" и други български театри.