ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Владо Николов!
През годините той е защитавал цветовете на отбори от Турция, Япония, Италия и Франция. За националния отбор на България играе в продължение на цели 19 години – от 1997 до 2016 г.
Ето най-важното за големия български волейболист:
Започва да тренира на 11 години. Негов първи треньор е Янка Прохорова.
Висок е точно 200 см.
В своята кариера Владо има 5 шампионски титли на България (1997, 1999, 2000, 2001, 2002), два пъти е носител на Купата на страната (2000 и 2001), печелил е шампионата на Франция през 2004 г., носител на Купата на Франция (2005 и 2006), носител на Суперкупата на Франция (2005), има златен медал от Шампионска лига (2005), шампион на Италия с Тренто, носител е на купата на CEV през 2010 г. и е шампион на Италия за 2010 г. с отбора на Бре Банка Ланути Кунео.
С националния отбор Владо Николов е бронзов медалист от Световното първенство в Япония през 2006 г., бронзов медалист от Световната купа пак в Япония през 2007 г., има бронзов медал от Европейското в Турция през 2009 г.
Има 4 деца от своята съпруга Мая. Обявен за Мъж на годината за 2015 г. на България. Почитател е на компютърните игри и признава, че те са му страст от доста години.
На 8 май 2016 г. се провежда бенефисният му мач "Моята игра", който препълва "Арена армеец". Парите от билетите са дадени за благотворителност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:14 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:37 / 02.10.2025
Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 ...
16:00 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS