Честито на Владо Николов!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42
©
На 3 октомври своя 48-и рожден ден празнува легендарният български волейболист Владимир Николов. Роден през 1977 година в София, той започва професионалната си кариера през 1995 година в родния Левски.

През годините той е защитавал цветовете на отбори от Турция, Япония, Италия и Франция. За националния отбор на България играе в продължение на цели 19 години – от 1997 до 2016 г.

Ето най-важното за големия български волейболист:

Започва да тренира на 11 години. Негов първи треньор е Янка Прохорова.

Висок е точно 200 см.

В своята кариера Владо има 5 шампионски титли на България (1997, 1999, 2000, 2001, 2002), два пъти е носител на Купата на страната (2000 и 2001), печелил е шампионата на Франция през 2004 г., носител на Купата на Франция (2005 и 2006), носител на Суперкупата на Франция (2005), има златен медал от Шампионска лига (2005), шампион на Италия с Тренто, носител е на купата на CEV през 2010 г. и е шампион на Италия за 2010 г. с отбора на Бре Банка Ланути Кунео.

С националния отбор Владо Николов е бронзов медалист от Световното първенство в Япония през 2006 г., бронзов медалист от Световната купа пак в Япония през 2007 г., има бронзов медал от Европейското в Турция през 2009 г.

Има 4 деца от своята съпруга Мая. Обявен за Мъж на годината за 2015 г. на България. Почитател е на компютърните игри и признава, че те са му страст от доста години.

На 8 май 2016 г. се провежда бенефисният му мач "Моята игра", който препълва "Арена армеец". Парите от билетите са дадени за благотворителност.







