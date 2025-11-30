ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Светослав Иванов!
Журналистическата му кариера започва в "Дарик радио“, където е репортер и водещ. През 2007 г. става част от екипа на bTV. Автор е на десетки документални филми, интервюта и репортажи от горещи точки по света. През 2013 г. в деня на раждането на дъщеря му Йоанна, Светослав Иванов става водещ на предаването "120 минути“.
В студиото на предаването той често се среща със световноизвестни политици, интелектуалци и общественици като Сесилия Саркози, Лех Валенса, Виктор Юшченко, Ахмет Давутоглу, бившият директор на ЦРУ Джеймс Уулси, бившият агент на КГБ Михаил Любимов, Рибал ал Асад, Ричард Брансън, Джордан Белфърт и др.
Статии на Светослав Иванов са публикувани в някои от най-авторитетните печатни издания, сред които британския вестник "The Independent“.
През 2010 заедно с оператора Валентин Василев отразяват операцията на израелските специални части срещу "Флотилията на свободата“ – група от шест кораба, щурмувана в морето на 80 морски мили от ивицата Газа. Те се намират на гръцкия кораб "Сфендони“, който е непосредствено след турския "Мави Мармара“, на борда на който загиват осем души.
Светослав Иванов и Валентин Василев са задържани заедно с още над 60 журналисти от цял свят, отразяващи акцията и върнати в държавите си. Инцидентът предизвиква огромен международен скандал и паралелни разследвания на Европейския съюз и ООН. Този случай е описан подробно в главата "Кървавата нощ в Средиземно море“ на първата книга на Светослав Иванов – "Там, където загинаха дърветата“ (2015), с пътеписи от най-горещите точки на света. Книгата влиза в класацията на най-продаваните книги в България през 2015 година.
Втората книга на Светослав Иванов – "Чудовища и будители“ (2017), събира 75 коментара от минирубриката му, в която в началото на всяко предаване коментира най-интересните теми от седмицата.
Честит 42-ри рожден ден!
