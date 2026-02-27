Атанас Пенев (роден 27 февруари 1971) е български музикант. От август 1993 г. е вокалист на българската рокгрупа Б.Т.Р.Първоначално Пенев е хорист в Представителния ансамбъл на Строителни войски. Пее като вокал на група "Сателит“, а след това на група "Бард“, които впоследствие основават студио "Графити“. Първият албум на Б.Т.Р. с вокал Наско Пенев носи името "Feel the Life“ и е в стил хевиметъл. Сред хитовете му заедно с Б.Т.Р. са: "Елмаз и стъкло“, "Цвете от Луната“, "Надежда“, "Нощни влакове“, "Easy Livin“, "July morning“, "Free me“. С групата изнася над 500 концерта.За песента "Цвете от Луната“ Б.Т.Р. печели първа награда на фестивала "Ардас“ в Гърция и на фестивала "Рок-експлозия“ в Бургас. Групата е отличена с награда от престижния фестивал "Golden Stag“, Румъния. Има брат Димитър Пенев.Озвучава и песните в продукциите на Дисни, измежду които са анимационния филм "Омагьосаният император“, сериалът "Клуб Маус“ и трите филма от поредицата "Аладин“.През 2024 г. участва в 12-ия сезон на телевизионното предаване "Като две капки вода“.Честит 55-и рожден ден!