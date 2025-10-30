ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Иван Иванов!
Има спечелени четири титли на сингъл и четири на двойки от турнирите в младежката Международна тенис федерация. На 14 юли 2025 година се изкачва и до номер 1 в класацията на ITF при младежите.
Прави професионалния си дебют през 2023 година на турнир в Манакор. По-късно през същата година получава уайлдкард за Rafa Nadal Open където губи в първия кръг от Аугуст Холмгрен.
През 2024 година прави дебюта си в младежки турнир от Големия шлем на Аустрелиън Оупън където отпада в първия кръг. На Ролан Гарос през същата година отпада на полуфиналите от Макс Шьонхаус и не успява да стигне финала.
Честит 17-и рожден ден!
