Честито на Иван Иванов!

© Иван Иванов е български тенисист, роден на 30 октомври 2008 година във Варна. През 2025 година печели юношеската титла на турнира от Големия шлем –Уилмбълдън и по този начин става вторият българин постигнал това след Григор Димитров през 2008 година.



Има спечелени четири титли на сингъл и четири на двойки от турнирите в младежката Международна тенис федерация. На 14 юли 2025 година се изкачва и до номер 1 в класацията на ITF при младежите.



Прави професионалния си дебют през 2023 година на турнир в Манакор. По-късно през същата година получава уайлдкард за Rafa Nadal Open където губи в първия кръг от Аугуст Холмгрен.



През 2024 година прави дебюта си в младежки турнир от Големия шлем на Аустрелиън Оупън където отпада в първия кръг. На Ролан Гарос през същата година отпада на полуфиналите от Макс Шьонхаус и не успява да стигне финала.



