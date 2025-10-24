ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Годжи!
След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.
На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима "Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в Ку-ку бенд.
Георги Милчев е обявен за "Почетен гражданин на Криводол. От 8 ноември 2019 г. води шоуто "Вечерта на Северозапада“ по 7/8 TV заедно с Борис Солтарийски и Краси Радков.
Честит 56-и рожден ден на Годжи!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1914
|предишна страница [ 1/319 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Шест нови киносалона у нас променят начина, по който се гледат фи...
14:39 / 24.10.2025
Деси Стоянова в ефира на bTV: Той бе предател, гледа те в очите и...
14:19 / 24.10.2025
Невероятно! Ето на колко години става днес Илияна Йотова
12:00 / 24.10.2025
Мощен етап, ретроградност и финансови изгоди ни очакват под знака...
09:06 / 24.10.2025
Нови правила за магазините в Истанбул
22:09 / 23.10.2025
Силви Вартан: Плача, когато се сетя за България
21:38 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS