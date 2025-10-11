ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Глория Петкова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)308
© Инстаграм
Глория Петкова е българска манекенка, актриса и диджей. Родена е на 11 октомври 1991 г. в София. Родителите ѝ живеят в Лондон. Майка ѝ се занимава с интериорен дизайн. Има 2 сестри.

Глория завършва Художествената гимназия, след което заминава да учи мъжки моден дизайн в Лондонския моден колеж. Учи и една година философия в Софийски университет.

Започва кариерата си на модел от 15-годишна възраст. Работи като манекенка в "Ивет Фешън“. С течение на времето започва да пътува по света и участва на модни ревюта в Берлин, Париж, Милано, Лондон, Сеул. Правила е ревюта на "Max Mara“. Снимала е кампании на "Diesel“. Участвала е в ревю на известния френски дизайнер Жан-Пол Готие. Била е рекламно лице на Capasca, Totally Erected, Melini, Bippa, Iconic, Gio Diev и още десетки други марки, по корици на списания.

Участвала е в българските филми "Семейни реликви“ (Иван Черкелов) и "Безкрайната градина“ (Галин Стоев).

Занимава се и с пускане на ъндърграунд музика. Диджействала е в столичните клубове "Carrusel Club“, Culture beat, Yalta, La Maison и много други. Като по-малка със своя приятелка са направили музикален проект, кръстен "Vagina Crew“, в опит да правят музика с по-различно и алтернативно звучене.

Участвала е в музикални клипове, сред които "Fish On“ на немския музикант Lindemann от известната индъстриъл метъл група "Рамщайн" и "Безтегловност“ на българската соул изпълнителка Рут Колева и рапърите Жлъч и Boyan.

Става по-известна с участието си в осмия сезон на българския риалити формат VIP Brother през 2016 година.

Освен с кариерата си на модел, Глория се занимава и с рисуване и пеене. Определя се цялостно като "артист“. Прави изложби с рисунките си и се занимава най-вече с абстрактно изкуство.

През 2025 г. участва в излъчваното по бТВ стратегическо риалити "Traitors: Игра на предатели“.


