ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Глория Петкова!
Глория завършва Художествената гимназия, след което заминава да учи мъжки моден дизайн в Лондонския моден колеж. Учи и една година философия в Софийски университет.
Започва кариерата си на модел от 15-годишна възраст. Работи като манекенка в "Ивет Фешън“. С течение на времето започва да пътува по света и участва на модни ревюта в Берлин, Париж, Милано, Лондон, Сеул. Правила е ревюта на "Max Mara“. Снимала е кампании на "Diesel“. Участвала е в ревю на известния френски дизайнер Жан-Пол Готие. Била е рекламно лице на Capasca, Totally Erected, Melini, Bippa, Iconic, Gio Diev и още десетки други марки, по корици на списания.
Участвала е в българските филми "Семейни реликви“ (Иван Черкелов) и "Безкрайната градина“ (Галин Стоев).
Занимава се и с пускане на ъндърграунд музика. Диджействала е в столичните клубове "Carrusel Club“, Culture beat, Yalta, La Maison и много други. Като по-малка със своя приятелка са направили музикален проект, кръстен "Vagina Crew“, в опит да правят музика с по-различно и алтернативно звучене.
Участвала е в музикални клипове, сред които "Fish On“ на немския музикант Lindemann от известната индъстриъл метъл група "Рамщайн" и "Безтегловност“ на българската соул изпълнителка Рут Колева и рапърите Жлъч и Boyan.
Става по-известна с участието си в осмия сезон на българския риалити формат VIP Brother през 2016 година.
Освен с кариерата си на модел, Глория се занимава и с рисуване и пеене. Определя се цялостно като "артист“. Прави изложби с рисунките си и се занимава най-вече с абстрактно изкуство.
През 2025 г. участва в излъчваното по бТВ стратегическо риалити "Traitors: Игра на предатели“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1688
|предишна страница [ 1/282 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес е рожденик! Оказва се, че изглежда доста по-млад, отколкото ...
09:47 / 11.10.2025
Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обрат...
23:00 / 10.10.2025
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря
22:34 / 10.10.2025
Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
19:20 / 10.10.2025
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS