|Честито на Георги Торнев!
"Аз съм Георги Торнев или Жоро Торнев, както ме прекръсти телевизията. Завършил съм кино и телевизионна режисура, всъщност никога не съм обичал телевизията, но предложението от екипа на "Ку-Ку" ме заведе в нея.
Оттам нататък историята отива в "Каналето". Беше в голяма част много вълнуващо, много зареждащо. Едни хора и студенти успяха да станат говорителите на цяло поколение.
Перипетиите на времето ни разделиха. Това, което си спомням, е, че имаше две течения – едното на Слави, който искаше много по-комерсиална музика – чалга и друга част от екипа, която не виждаше света така".
Честит 58-и рожден ден!
