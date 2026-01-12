Честито на Георги Торнев!

© Георги Торнев е роден в град Пловдив на 12 януари 1968 г. За себе си казва следното:



"Аз съм Георги Торнев или Жоро Торнев, както ме прекръсти телевизията. Завършил съм кино и телевизионна режисура, всъщност никога не съм обичал телевизията, но предложението от екипа на "Ку-Ку" ме заведе в нея.



Оттам нататък историята отива в "Каналето". Беше в голяма част много вълнуващо, много зареждащо. Едни хора и студенти успяха да станат говорителите на цяло поколение.



Перипетиите на времето ни разделиха. Това, което си спомням, е, че имаше две течения – едното на Слави, който искаше много по-комерсиална музика – чалга и друга част от екипа, която не виждаше света така".



Честит 58-и рожден ден!