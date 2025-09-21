ИЗПРАТИ НОВИНА
Частично слънчево затъмнение днес
Автор: Георги Кирилов 20:20
©
Частично слънчево затъмнение ще бъде видимо този уикенд, но само в избрани региони по целия свят.

Кога е слънчевото затъмнение?

НАСА потвърждава, че затъмнението ще се състои днес, 21 септември. То няма да продължи до 22 септември - следващият ден е запазен за равноденствието. Съединените щати изобщо няма да видят това затъмнение, но наблюдатели в Австралия, Антарктида и в Тихия и Атлантическия океан ще имат възможност да го наблюдават. Това е второто затъмнение този месец, което ще се случи малко след пълното лунно затъмнение на 7-8 септември.

Защо е само частично?

Частично слънчево затъмнение се случва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето без перфектно подравняване. Поради това Слънцето не е напълно блокирано и само част от него изглежда покрита, създавайки гледка, подобна на полумесец, в небето. НАСА отбелязва, че тези събития са доста често срещани, но все пак привличат вниманието поради необичайния начин, по който променят облика на Слънцето.

Къде можете да го видите?

Затъмнението ще бъде видимо само в определени части на Южното полукълбо. Хората в Австралия, Антарктида и наблюдателите, разположени в Тихия и Атлантическия океан, ще имат правилната гледка. На други места, включително Северна Америка, Европа и по-голямата част от Азия, събитието изобщо няма да бъде видимо.

Какво се случва на следващия ден?

В понеделник, 22 септември, ще настъпи есенното равноденствие. Два пъти годишно, през март и септември, денят и нощта са почти равни по целия свят. В този момент Слънцето пресича екваториалната равнина на Земята, появявайки се директно над главите им по обяд за тези, които са на екватора, пише timesofindia.indiatimes.com.

Как да гледате безопасно слънчевото затъмнение?

НАСА предупреждава, че гледането директно към Слънцето е опасно без подходяща защита. Сертифицираните очила за слънчево затъмнение или одобрените филтри са от съществено значение за безопасното наблюдение. Обикновените слънчеви очила не са достатъчни и оптично оборудване като телескопи или бинокли никога не трябва да се използва без слънчеви филтри. За тези, които са извън зоната на видимост, най-безопасният начин да преживеят събитието е да следят предавания на живо от НАСА или обсерватории.







Статистика: