ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Частично слънчево затъмнение днес
Кога е слънчевото затъмнение?
НАСА потвърждава, че затъмнението ще се състои днес, 21 септември. То няма да продължи до 22 септември - следващият ден е запазен за равноденствието. Съединените щати изобщо няма да видят това затъмнение, но наблюдатели в Австралия, Антарктида и в Тихия и Атлантическия океан ще имат възможност да го наблюдават. Това е второто затъмнение този месец, което ще се случи малко след пълното лунно затъмнение на 7-8 септември.
Защо е само частично?
Частично слънчево затъмнение се случва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето без перфектно подравняване. Поради това Слънцето не е напълно блокирано и само част от него изглежда покрита, създавайки гледка, подобна на полумесец, в небето. НАСА отбелязва, че тези събития са доста често срещани, но все пак привличат вниманието поради необичайния начин, по който променят облика на Слънцето.
Къде можете да го видите?
Затъмнението ще бъде видимо само в определени части на Южното полукълбо. Хората в Австралия, Антарктида и наблюдателите, разположени в Тихия и Атлантическия океан, ще имат правилната гледка. На други места, включително Северна Америка, Европа и по-голямата част от Азия, събитието изобщо няма да бъде видимо.
Какво се случва на следващия ден?
В понеделник, 22 септември, ще настъпи есенното равноденствие. Два пъти годишно, през март и септември, денят и нощта са почти равни по целия свят. В този момент Слънцето пресича екваториалната равнина на Земята, появявайки се директно над главите им по обяд за тези, които са на екватора, пише timesofindia.indiatimes.com.
Как да гледате безопасно слънчевото затъмнение?
НАСА предупреждава, че гледането директно към Слънцето е опасно без подходяща защита. Сертифицираните очила за слънчево затъмнение или одобрените филтри са от съществено значение за безопасното наблюдение. Обикновените слънчеви очила не са достатъчни и оптично оборудване като телескопи или бинокли никога не трябва да се използва без слънчеви филтри. За тези, които са извън зоната на видимост, най-безопасният начин да преживеят събитието е да следят предавания на живо от НАСА или обсерватории.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Красива журналистка на Nova се омъжи
19:43 / 21.09.2025
Голям, но неизвестен на широката публика българин днес стана на 5...
19:06 / 21.09.2025
С тези стъпки туршията никога няма да се развали
18:23 / 21.09.2025
Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
16:30 / 21.09.2025
Милена Славова: Много харесвам Тръмп и Путин
15:46 / 21.09.2025
Нети на 50 години: Решава да не получава подаръци, а да направи б...
15:27 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS