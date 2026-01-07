Чаша вино помага, вижте за какво

© Plovdiv24.bg Според ново проучване пиенето на една чаша вино дневно може да намали риска от сърдечен удар. Изследването, проведено от учени от Барселона, установява, че умерената консумация на вино – между 12 и 35 чаши месечно, намалява вероятността за сърдечен удар с около 50%. Това е значително по-висок процент в сравнение с ефекта на повечето медикаменти, които намаляват риска с около 30%.



Проучването е първото, в което консумацията на вино е измерена чрез проби от урина, предоставени от 1232 участници в началото и след една година. След четири или пет години наблюдение са регистрирани 685 случая на сърдечни заболявания, включително инфаркт, инсулт или смърт от сърдечносъдово заболяване. Резултатите показват, че умерената консумация на вино има реален положителен ефект върху сърцето.



Важно е да се отбележи, че ползите намаляват при тези, които пият повече от препоръчаното. Прекомерната консумация на алкохол води до повишен риск от високо кръвно налягане, чернодробни заболявания и други здравословни проблеми. Затова умереността е ключова, пише "Ретро".



Също така проучването е "наблюдателно“. То показва връзка между умереното пиене на вино и по-нисък риск от сърдечни заболявания, но не доказва причинно-следствена връзка. За окончателни изводи са нужни допълнителни изследвания.







Въпреки това включването на малко вино в здравословна диета като средиземноморската може да бъде част от поддържането на добро сърдечно здраве. Тази диета включва плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и редовна физическа активност, които допълнително намаляват риска от сърдечни заболявания и укрепват организма.