ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Чаша вино помага, вижте за какво
Проучването е първото, в което консумацията на вино е измерена чрез проби от урина, предоставени от 1232 участници в началото и след една година. След четири или пет години наблюдение са регистрирани 685 случая на сърдечни заболявания, включително инфаркт, инсулт или смърт от сърдечносъдово заболяване. Резултатите показват, че умерената консумация на вино има реален положителен ефект върху сърцето.
Важно е да се отбележи, че ползите намаляват при тези, които пият повече от препоръчаното. Прекомерната консумация на алкохол води до повишен риск от високо кръвно налягане, чернодробни заболявания и други здравословни проблеми. Затова умереността е ключова, пише "Ретро".
Също така проучването е "наблюдателно“. То показва връзка между умереното пиене на вино и по-нисък риск от сърдечни заболявания, но не доказва причинно-следствена връзка. За окончателни изводи са нужни допълнителни изследвания.
Въпреки това включването на малко вино в здравословна диета като средиземноморската може да бъде част от поддържането на добро сърдечно здраве. Тази диета включва плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и редовна физическа активност, които допълнително намаляват риска от сърдечни заболявания и укрепват организма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен от соца секссимвол, избягала от България, разкритикува с...
20:59 / 07.01.2026
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:34 / 07.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
15:09 / 07.01.2026
Телевизионен ветропоказател: Сринаха със земята Цветанка Ризова
13:14 / 07.01.2026
Почина Михаел Шумахер, тъжната вест предизвика объркване
08:51 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
18:52 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS