Casino Robots достигна до финалната фаза на престижен международен конкурс

© От анонса, публикуван преди дни в официалната страница на престижния международен конкурс European Search Awards, става ясно, че сред финалистите е и българският стартъп Casino Robots. Тази млада компания успя да заеме място в Топ 3 на избраните финалисти в категорията Best Use of Search (Gaming).



Безспорно това е изключителен успех за компанията, непостиган досега на родния пазар. Така Casino Robots се превръща във втората българска компания, получила номинация в тази категория. Първият български победител беше през 2019 г. и надеждите са, че успехът ще бъде повторен и през 2021 г.



С какво е интригуваща компанията Casino Robots?



Стартирайки в средата на 2019 г. като интерактивна онлайн игрова платформа, Casino Robots веднага привлича много потребители с възможностите, които предлага.



Хазартните игри на платформата за безплатни и много разнообразни. Могат да се играят в демо режим, без да е нужна регистрация, сваляне на игри, инсталиране или верификации на имейли. Освен това могат да се играят на всякакви устройства. Портфолиото от хазартни игри, които предлага платформата е огромно, като започва с ротативки включително и казино игри с 40 линии, 20 линии, слотове с пирамиди и плодове и преминава през покер, блекджек, рулетка, бинго, бакара и завършва с бинго и кено игри. Всички тези игри могат да бъдат играни абсолютно безплатно в демо режим и без нужда от регистрация, сваляне или инсталиране.



Casino Robots дава и подробна полезна информация за големи букмейкъри и казина. Предоставя ексклузивни и промоционални казино бонуси, както и бонуси за спортни залози.



И не на последно място – с грижа за потребителите са подготвени и различни ръководства и наръчници, нужни за усвояване на печеливши техники.



Важно е също да се отбележи, че интерактивната компания не организира хазартни игри, но предложените бонуси може да бъдат използвани в много лицензирани букмейкъри и казина, партньори на Casino Robots.



Каква е организацията на конкурса European Search Awards?



Като утвърден през годините престижен конкурс в Европа, European Search Awards има строг регламент за участие и безпристрастно съдийско оценяване на кандидатите.



В него вземат участие десетки големи европейски компании и агенции, които са отличавани в различни области на дигиталния маркетинг и рекламата. Това става в няколко направления: SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) и Content Marketing. Както във всеки конкурс, има различни етапи на кандидатстване.



В началото се попълва специална форма, като изискванията са в нея да се извърши детайлно Case Study, включващо цели, срокове и получени резултати.



Следва разглеждане и оценяване на предложените кандидатури на съдийска сесия. Съдиите са доказани в Европа автори в областта на дигиталния маркетинг и рекламата. На това се дължи до голяма степен и престижността на самия конкурс.



След съдийското разглеждане и оценка се обявяват финалистите по категории, като те не трябва да надвишават 10.



Същинското награждаване става на предварително определена дата. Тази година церемонията ще бъде виртуална, каквато беше и за 2020 г., заради пандемията от COVID-19.



От компанията финалист споделят: “Достойното място на Casino Robots сред финалистите на този толкова значим конкурс представлява голямо постижение. Всички се гордеем, че сред големите имена – финалисти е и младата ни компания. Силно се надяваме тя да стане и втората българска фирма, спечелила изключително престижната награда на European Search Awards 2021. Това ще е още едно доказателство за способността на българските стартъпи да бъдат успешни конкуренти на утвърдени имена в бранша."