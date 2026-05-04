Черногорският град Тиват, често наричан "Монако на Балканите“, се утвърждава като елитна дестинация, съчетаваща лукса на суперяхтите в марината Порто Монтенегро с автентичната природа на Которския залив. Разположен между планини и море, този космополитен център с едва 10 000 жители предлага уникален микс от модерна крайбрежна алея и старинни калдъръмени улички под егидата на ЮНЕСКО.

Според CNN Travel градът привлича пътешественици както с космополитна атмосфера, така и с драматични гледки, напомнящи северни фиорди.

Порто Монтенегро и крайбрежни разходки Марината Порто Монтенегро е задължителна спирка за любителите на високия клас преживявания, предлагайки галерии, бутици и ресторанти на световно ниво. За тези, които предпочитат по-спокойна морска обстановка, квартал Калиман осигурява уютна атмосфера за вечерни разходки край водата, а морските обиколки с лодка разкриват мащабите на залива.

Исторически съкровища и средновековен блясък Водните маршрути отвеждат посетителите до средновековния град Котор и необичайната църква "Дева Мария от скалите“, издигната върху изкуствен остров от XV век. На хълма над модерния Тиват се намира Горня Ластва – автентично село с каменни къщи, което през юли и август се превръща в сцена за международни модни фестивали и фолклорни събития.

Природата на полуостров Лущица и Синята пещера Полуостров Лущица разкрива дивата страна на Черна гора със своите маслинови гори и плажа "Плави Хоризонти“, известен с кристално плитките си води. Магическата Синя пещера, достъпна само по море, остава едно от най-впечатляващите места за плуване благодарение на специфичното пречупване на светлината във вътрешността ѝ.

За любителите на планинските преходи националният парк "Дурмитор“ предлага контрастен пейзаж с ледникови езера и каньона на река Тара, който е сред най-дълбоките в Европа, информира bussinessnovinite.bg.