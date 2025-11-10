ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български експерт: Спрете с тази "мъжка" и "женска" енергия
"Нито има нарушени енергии, потоци и пр. Казвам го като човек, занимавал се десетилетия с източни философии, медитация, внушавал си как усеща потоци, енергии, после пък правил опит да измери нещо. Нула, нищо, внушение. Има биологично генерирана енергия, които обаче не тече по меридиани, нито може да се управлява. Още по-малко пък мъжки и женски енергии.
Концепцията за нарушени енергийни потоци като причини за болестите е развита още в ранните векове след Христа и е застъпена и в будизма, и в даоизма. Когато не е било ясно изобщо кое как функционира. В древна Гърция са описвали смесването на различни телесни течности, например, като са различавали четири - кръв, слуз, черна и жълта жлъчка. Но няма никакво потвърждение нито една от тези теории да е вярна, колкото и да се опитваме да вярваме, че е различно. Просто действа успокояващо да мислим така", коментира специалистът.
