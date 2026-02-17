ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Българската "Снежанка" изпревари гръцката дзадзики и турската джаджък
"Снежанката", приготвяна с цедено кисело мляко, краставици, чесън, копър, олио и сол, получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица".
Гръцката вариация на салатата, наричана джадзики, е втора с рейтинг 4,2, а турската джаджък е едва 11-а с рейтинг 4.
На трето място в класацията е гръцката салата хориатики - "селска салата", приготвяна с домати, червен лук и резени краставица с добавка, в зависимост от региона, от маслини, зелена чушка, сирене фета, риган, сол и пипер и дресинг от зехтин и лимон или оцет.
Четвърто е мексиканското агуачили - пикантно ястие със скариди, краставици, червен лук и лайм, а петата позиция заема перуанският сос учукута с чили, настъргани краставици, фъстъци, кондензирано мляко, листа от хуакатай, лук, кориандър.
В класацията на TasteAtlas е включен и българският таратор, който е поставен на 12 място с рейтинг 3,9, но изненадващо отсъства шопската салата, въпреки че в класацията са включени подобни на нея салати от Гърция, Турция, Сърбия, Израел, Иран и Афганистан.
Отпадането на турската салата джаджък от челната десетка предизвика разочарование в съседна Турция.
"Този път TasteAtlas ни разочарова! Турция не успя да се класира в топ 10", пише турският в. "Дюня", като съобщава за актуализираната класация на "50-те най-добри ястия, приготвени с краставица", която, както посочва изданието, отразява години на кулинарна конкуренция между гръцката дзадзики и турската джаджък.
Рейтингът е базиран на оценките на потребителите на сайта, който чрез прилаганите механизми отсява вота на ботове, националисти или местни патриоти и дава допълнителна стойност на оценките на потребителите, разпознавани като компетентни от системата. До 24 януари 2026 г. са регистрирани 940 959 оценки, от които 610 190 са признати от системата за легитимни, посочва платформата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS