|Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Имотът е добре познат на зрителите в Гърция, тъй като именно оттам Вефа – както я наричаха милионите ѝ почитатели – години наред излъчваше своето популярно кулинарно шоу. В последните години от живота си телевизионната звезда живя във вилата, където почина през ноември 2024 г. на 92-годишна възраст.
Наследници на имота са двете внучки на Вефа Алексиаду. Те живеят извън Гърция и не разполагат със средства за поддръжката на скъпата недвижима собственост. Според гръцките медии именно българинът е бил единственият купувач, предложил пълната цена.
Новият собственик вече е обявил, че ще почете паметта на легендарната водеща, като постави паметна плоча на вилата.
Закупуването на имоти от българи в Халкидики вече не е рядкост. Сделки на стойност около един милион евро стават все по-чести, като често сградите се превръщат в модерни хотели. Полуостровът е едно от любимите места за почивка и инвестиции на нашенците в Гърция.
Вефа Алексиаду остава в историята като една от най-популярните телевизионни личности в южната ни съседка и автор на множество кулинарни книги. Нейният принос към гръцката кухня и телевизия е незаменим.
