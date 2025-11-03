Българи "избиха рибата" с улов на калмари

© Страхотен улов от близо 50 калмара записаха българите Юлия и Станислав Гиздови. Те се похвалиха във фейсбук групата "Риболов-Гърция". "Последният риболов за месец октомври", споделя семейството, като слуката им е впечатляваща.



Майсторът лови калмарите с въдица. Риболовът се осъществява най-добре при здрач или през нощта, като се използват ярки или фосфоресциращи примамки като розово, жълто, оранжево или зелено, на места близо до течения. Ползва се лека пръчка с дължина 2,40-2,70 метра и за предпочитане да не е твърда.



Джигът за калмари е най-популярният вид примамка. Има тяло, което прилича на скарида или риба, в някои случаи е фосфоресциращо, за да привлече вниманието на мекотелите. Има един или два реда метални обръчи с остри кукички, които позволяват калмарите да бъдат закачени и извадени от водата. Най-популярните размери за калмариери са 2,5 см, 3,0 и 3,5, пише "България Днес".