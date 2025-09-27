Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол

© The Macallan и Bentley Motors представиха в България лимитираното сингъл малц шотландско уиски The Macallan Horizon - резултат от успешното партньорство между двата бранда, което комбинира традиционно майсторство и авангардни технологии за прецизно инженерство.



Български колекционер се сдоби с една от специалните бутилки, обединяващи експертизата в създаването на изключително сингъл малц уиски с емблематичния автомобилен дизайн на Bentley Motors - на стойност над 120 000 лв. Ценителите у нас имаха възможност да се запознаят с новаторската колаборация в рамките на ексклузивно събитие.