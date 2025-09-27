ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
Български колекционер се сдоби с една от специалните бутилки, обединяващи експертизата в създаването на изключително сингъл малц уиски с емблематичния автомобилен дизайн на Bentley Motors - на стойност над 120 000 лв. Ценителите у нас имаха възможност да се запознаят с новаторската колаборация в рамките на ексклузивно събитие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнел...
11:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:02 / 27.09.2025
Известна певица, останала вдовица на 24: През нощта го убиха
09:33 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
22:48 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS