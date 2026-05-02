Близначките Мишел и Лавиния Осбърн от Великобритания откриха чрез домашен ДНК тест, че всъщност са полусестри – изключително рядък случай на зачеване от двама различни бащи в една утроба. Биологичният феномен, известен като хетеропатернална суперфекундация, е документиран едва около 20 пъти в световен мащаб, като сестрите са единственият известен такъв пример в Обединеното кралство.

Разкритието идва десетилетия след раждането им в Нотингам през 1976 г., провокирано от желанието на Мишел да разбере повече за семейните корени, докато майка им страда от ранна деменция.

Сестрите са имали трудно детство, прекарано в институции и при различни настойници, като единствената им опора винаги е била силната връзка помежду им. Когато резултатите от теста на Мишел пристигат в деня на смъртта на майка им през 2022 г., става ясно, че мъжът, сочен за техен баща – Джеймс, няма биологична връзка с нея. Последвалият тест на Лавиния потвърждава шокиращата истина: двете имат различни бащи.

Проучването на семейството разплита сложна мрежа от събития:

Биологичният баща на Мишел е мъж на име Алекс, който се бори със зависимости.

Бащата на Лавиния е Артър, с когото тя впоследствие успява да изгради близка и топла връзка.

Майка им, самата жертва на тежко детство, вероятно е запазила тайната за двойното зачеване до края на живота си.

Как е възможно това?

Феноменът се случва, когато жената отдели две яйцеклетки в един цикъл, които биват оплодени от различни мъже в кратък интервал от време. Макар истината първоначално да е съкрушителна за Лавиния, днес и двете сестри приемат станалото като доказателство за уникалната си природа, информира Би Би Си.