ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
През 1967 година родителите на Живкова се развеждат – баща ѝ е изпратен на работа във Виена и достъпът му до дъщеря му е ограничен, а майка ѝ малко по-късно се омъжва повторно за журналиста Иван Славков. След смъртта на Людмила Живкова през 1981 година е осиновена от дядо си Тодор Живков.
Евгения Живкова завършва средно образование в Националното експериментално училище в София (1983) и същата година е приета за студентка в Софийския университет, специалност история и втора специалност философия. Дипломира се през 1988 г. със степен магистър по история и философия и специалност – История и теория на културата. От 1988 г. до 1992 г. работи в Института по култура към Българската академия на науките като научен специалист, като специализира в областта на Харапската култура.
През този период семейството на Живков живее на издръжка на Управлението за безопасност и охрана (УБО) на Държавна сигурност. Евгения Живкова има разточителни разходи, които за периода 1985 – 1989 година се оценяват на около 70 хиляди лева, голяма част от тях във валута. Така при служебно посещение на Тодор Живков в Китай тя купува и превозва със самолета му мебели за апартамента си за 5500 долара. УБО ѝ построява за сметка на Тодор Живков вила в Бояна на стойност 150 хиляди лева.
През 1991 г. Евгения Живкова създава модна къща "Жени Стил“, в която е едноличен управляващ директор и дизайнер. През 1999 г. учредява фондация "Людмила Живкова – Знаме на мира“, възстановява асамблея "Знаме на мира“ и е неин председател.
Народен представител в XXXIX и XL народно събрание (2001 – 2009 г.) от Парламентарната група на "Коалиция за България“. Безпартийна. Заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Член на Комисията по култура и комисията по образование и наука.
През 2003 г. преподава мода в Югозападния университет "Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. От 2005 г. до 2011 г. е Председател на Съвета за детето при Президента на Република България.
През януари 2007 г. става член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и е Заместник-председател на постоянната делегация на България.
Член на комисията по Мониторинг в ПАСЕ и докладчик за Азербайджан. Член на Социалната и културната комисии в ПАСЕ. Член на бюрото на социалистическата група в ПАСЕ (2008 – 2009 г.).
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 30 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Дизела!
20:32 / 06.11.2025
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS