Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60

© Евгения Живкова е родена на 7 ноември 1965 година в семейството на Любомир Стойчев и Людмила Живкова. Баща ѝ е инженер от Враца, а майка ѝ е дъщеря на Тодор Живков, който от 1956 до 1989 година е начело на тоталитарния комунистически режим в България.



През 1967 година родителите на Живкова се развеждат – баща ѝ е изпратен на работа във Виена и достъпът му до дъщеря му е ограничен, а майка ѝ малко по-късно се омъжва повторно за журналиста Иван Славков. След смъртта на Людмила Живкова през 1981 година е осиновена от дядо си Тодор Живков.



Евгения Живкова завършва средно образование в Националното експериментално училище в София (1983) и същата година е приета за студентка в Софийския университет, специалност история и втора специалност философия. Дипломира се през 1988 г. със степен магистър по история и философия и специалност – История и теория на културата. От 1988 г. до 1992 г. работи в Института по култура към Българската академия на науките като научен специалист, като специализира в областта на Харапската култура.



През този период семейството на Живков живее на издръжка на Управлението за безопасност и охрана (УБО) на Държавна сигурност. Евгения Живкова има разточителни разходи, които за периода 1985 – 1989 година се оценяват на около 70 хиляди лева, голяма част от тях във валута. Така при служебно посещение на Тодор Живков в Китай тя купува и превозва със самолета му мебели за апартамента си за 5500 долара. УБО ѝ построява за сметка на Тодор Живков вила в Бояна на стойност 150 хиляди лева.



През 1991 г. Евгения Живкова създава модна къща "Жени Стил“, в която е едноличен управляващ директор и дизайнер. През 1999 г. учредява фондация "Людмила Живкова – Знаме на мира“, възстановява асамблея "Знаме на мира“ и е неин председател.



Народен представител в XXXIX и XL народно събрание (2001 – 2009 г.) от Парламентарната група на "Коалиция за България“. Безпартийна. Заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Член на Комисията по култура и комисията по образование и наука.



През 2003 г. преподава мода в Югозападния университет "Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. От 2005 г. до 2011 г. е Председател на Съвета за детето при Президента на Република България.



През януари 2007 г. става член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и е Заместник-председател на постоянната делегация на България.



Член на комисията по Мониторинг в ПАСЕ и докладчик за Азербайджан. Член на Социалната и културната комисии в ПАСЕ. Член на бюрото на социалистическата група в ПАСЕ (2008 – 2009 г.).