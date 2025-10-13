ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесдама от София с голямо богатство днес стана на 76
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:48 / 13.10.2025Коментари (0)341
©
Мариана Печеян е родена на 13 октомври 1949 г. в София. Магистър по икономика, собственик и управител на ВСК "Кентавър груп". Заедно със съпруга си инж. Веселин Кръстев създават компанията преди 24 години.

ВСК "Кентавър" разполага с логистичен център за търговска дейност с индустриални стоки, притежава офис сграда, бутиков хотел в Дряново и два машиностроителни завода в Дряново и Велинград, които произвеждат над 14 хиляди вида прецизни инструменти за металообработване, намиращи приложение в сферата на общото машиностроене, самолетостроене, автомобилостроене, медицинско уредостроене, както и широка гама инструментална екипировка за машини с цифрово-програмно управление.

Производството е сертифицирано по ISO 9001:2015 и AQAP 2110. Над 98% от продукцията на компанията е предназначена за износ в страните от ЕС и САЩ. ВСК Кентавър е най-големият доставчик в световен мащаб на най-голямата американска корпорация за инструменти и машинна окомплектовка КЕНАМЕТАЛ. Като такъв печели 11 последователни години приза за Топ Качество и високи постижения в доставките.

Компанията е редовен пряк участник на международни световни технически изложения в Хановер, Чикаго, Москва, Париж, Щутгарт, Милано, Базел и др. Бизнес процесите се управляват от ERP система Navision. За последните 11 години фирмата е инвестирала над 40 милиона лева в модернизиране на машинния парк, производствените процеси и повишаване качеството на условията на труд. Екипът успешно разработва и реализира проекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз, като до момента компанията е усвоила безвъзмездно средства в размер на 5 млн.лева.

Мариана Печеян е председател на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България, общински съветник в Общински съвет – Дряново в мандат 2007-2011, председател на Общинския съвет в мандат 2011-2015, член на Управителните съвети на Българската Тенис Федерация и Софийската търговска камара, собственик и организатор е на конкурса "Жена предприемач" и "Жена мениджър на годината", носител е на редица престижни награди и отличия, сред които Бизнес дама на 2000 година, Мениджър Инвестиции за 2007 година на Българската стопанска камара, Национален приз Човек на 21 век на програма "Произведено в България", финалист на конкурса Stevie Awards 2011 САЩ, Бизнес дама на последните 20 години на Националния конкурс Бизнесдама на годината 2014, годишна награда в категория "Предприемачество и мениджмънт" на списание Business Lady, годишна награда за значителни постижения в бизнеса в категория "Иновации и инвестиции в бизнеса 2016" на агенция "Вип Комюникейшън".







