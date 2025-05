Бащата на Мъск проговори за стрелбата: Искаха да изядат дъщеря ми

© Бащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, проговори за смъртоносната си стрелба по трима натрапници в един от имотите му.



Ерол твърди, че мъжете може да са имали лоши намерения към тогава шестгодишната му дъщеря Али и щели да я убият и изядат, ако той не се бил намесил, пише Daily Star.



Инцидентът се случил, когато Ерол и Али посетили имот под наем в Сандтън, Йоханесбург през 1998 г., за да инспектират ремонтни работи. Ерол бил донесъл своя револвер .357 Magnum за безопасност, често срещана предпазна мярка в Йоханесбург по това време. Той поставил пистолета на висок перваз, преди да приготви вана за дъщеря си.



Спомняйки си събитията, довели до стрелбата, Ерол каза: "Чух някакъв шум горе в хола. Беше доста голяма къща в стил ранчо и се качих в хола, а в него, споменът ми не е съвсем сигурен, имаше около седем или осем мъже".



Ерол се приближил до тях и попитал "мога ли да ви помогна“, докато се чудел как са пробили електрическата ограда на имота. Говорейки в подкаста "Anything Goes with James English“, той продължи: "Той вдигна лявата си ръка, предположих, че иска да се ръкуваме, беше облечен с черно яке и видях как ръката му се вдига, но след това видях искрите да излизат от ръцете му и той стреля по мен с оръжие с лявата си ръка“.



"Вероятно съм се навел, гмурнал съм се или съм направил нещо подобно. 20 години тренирах карате, така че имам реакции и мога да реагирам доста бързо. Както и да е, сигурно съм реагирал и куршумът е минал покрай мен и е ударил стъклена врата, която се е разбила“, разказа още за екшъна Ерол.



"Изтичах до коридора, за да си взема пистолета, отидох до банята, грабнах го и докато те слизаха по коридора, убих човека, който стреля по мен и този зад него“, каза още той.



Ерол твърди, че общо 52 куршума са били изстреляни по него посока, докато той е произвел само два изстрела в отговор, които са успели да убият двама от мъжете.



След като натрапниците избягали, Ерол и дъщеря му Али, която се била вкопчила в него, избягали и потърсили помощ на улицата.



Първоначално той беше обвинен в непредумишлено убийство, но беше освободен, след като съдът постанови, че е било самозащита. Ерол отбеляза още: "Ако не бях реагирал, просто щяха да ме убият на място. Али, щяха да се разфасоват, знаеш ли, щяха да я изядат".



В дните след инцидента Ерол и дъщеря му отишли ​​на сесия за психологическа помощ, където той твърди, че психологът е разпитал Али за чувствата ѝ относно стрелбата. На въпроса защо изглежда "щастлива“ с това, тя отговорила: "Ами, баща ми спечели“.



Ерол, който сега е глух с едното ухо заради стрелбата, каза, че никога повече не са се връщали за терапия. Той обаче призна, че травматичното събитие е оставило траен отпечатък върху Али.