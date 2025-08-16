ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис сподели тайна от кухнята
Попфолк звездата показва, че освен да пее, може и да готви. Той споделя рецептата си за пълнени чушки с пълни подробности. "Да ви е вкусно!“, пожелава той на последователите си, пише ladyzone.bg.
Рецептата на Азис за пълнени чушки
Необходими продукти:
2 шепи ориз;
1 кг кайма;
1 глава лук;
1 връзка зелен лук;
Червен лют пипер;
Черен пипер;
Чубрица;
Половин консерва домати
За соса:
3 жълтъка;
150 г прясно мляко;
3 с. л. брашно;
1 с. л. разтопено масло
