Азис сподели тайна от кухнята
Автор: ИА Фокус 14:47
©
Когато Азис влезе в кухнята, става също толкова голямо шоу, отколкото и на сцената. Този път попфолк иконата изненада феновете си не с песен, а с ястие - домашно готвени пълнени чушки.

Попфолк звездата показва, че освен да пее, може и да готви. Той споделя рецептата си за пълнени чушки с пълни подробности. "Да ви е вкусно!“, пожелава той на последователите си, пише ladyzone.bg

Рецептата на Азис за пълнени чушки



Необходими продукти:

2 шепи ориз;

1 кг кайма;

1 глава лук;

1 връзка зелен лук;

Червен лют пипер;

Черен пипер;

Чубрица;

Половин консерва домати

За соса:

3 жълтъка;

150 г прясно мляко;

3 с. л. брашно;

1 с. л. разтопено масло


