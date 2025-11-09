ИЗПРАТИ НОВИНА
Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:37Коментари (0)109
©
Кралят на фолка Азис отново предизвика вълна от коментари в социалните мрежи - този път не с песен или провокативна визия, а с обява за работа. Певецът публикува кратък пост във фейсбук, в който лаконично написа: "Търси се личен шофьор. Пишете на лично.“ 

Само за няколко часа публикацията събра стотици реакции, но, изглежда, задачата да си намери човек зад волана се оказва не толкова лесна, колкото изглежда. "Уикенд" научи, че Азис предлага заплата от 3000 лева бруто или 2300 лева "чисто" на мъжа, който трябва да го вози в лимузината му.

Изискванията са сериозни – шофьорът трябва да е на разположение почти денонощно, включително през нощта и в почивни дни, защото главно тогава са участията на фолк певеца. Работата включва не само управление на автомобила, но и придружаване на певеца по участия, събития и пътувания из страната. Хубаво е и да е въоръжен.

"Това не е просто шофьор – това е човек, на когото трябва да имаш пълно доверие“, коментират фенове в мрежата. Някои се шегуват, че позицията е "по-напрегната и от работа в правителството“, а други споделят, че ангажиментът е твърде изтощителен, а заплатата малка. Човекът трябва да шофира "Ролс-Ройс" за 1 млн. лева, а ще получава едва 2 бона заплата, нищожни пари на фона на хонорара на фолк певеца, който за час пеене прибира сумата от 20 000 лева.

Азис е известен със своя натоварен график и динамичен начин на живот – чести участия, телевизионни изяви, пътувания в чужбина и ангажименти с фенове. Всичко това изисква шофьор, който не просто кара, а е част от ежедневието му.

"Много хора искат да работят с Азис, но не всеки може да издържи на темпото му. Бачкането е сериозно, понякога по 15 часа на денонощие, освен това задължително се работи в събота и неделя. Почивният ден е един – в понеделник. Той е перфекционист и държи на точността, сигурността и дискретността. Проблемът е, че за толкова много работа не плаща достатъчно“, коментират в светските среди.

Интересното е, че това не е първият път, когато певецът търси шофьор. Подобна обява се появява и преди няколко години, но тогава Азис се оплака, че трудно намира човек, който да съчетава професионализъм и лоялност.

"Сигурно ще трябва да направи кастинг, както за клип“, шегуват се потребители в коментарите под поста. Дали този път кралят на фолка ще намери своя "перфектен шофьор“, който да издържи на звездния му ритъм – предстои да разберем.


