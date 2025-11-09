ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
Само за няколко часа публикацията събра стотици реакции, но, изглежда, задачата да си намери човек зад волана се оказва не толкова лесна, колкото изглежда. "Уикенд" научи, че Азис предлага заплата от 3000 лева бруто или 2300 лева "чисто" на мъжа, който трябва да го вози в лимузината му.
Изискванията са сериозни – шофьорът трябва да е на разположение почти денонощно, включително през нощта и в почивни дни, защото главно тогава са участията на фолк певеца. Работата включва не само управление на автомобила, но и придружаване на певеца по участия, събития и пътувания из страната. Хубаво е и да е въоръжен.
"Това не е просто шофьор – това е човек, на когото трябва да имаш пълно доверие“, коментират фенове в мрежата. Някои се шегуват, че позицията е "по-напрегната и от работа в правителството“, а други споделят, че ангажиментът е твърде изтощителен, а заплатата малка. Човекът трябва да шофира "Ролс-Ройс" за 1 млн. лева, а ще получава едва 2 бона заплата, нищожни пари на фона на хонорара на фолк певеца, който за час пеене прибира сумата от 20 000 лева.
Азис е известен със своя натоварен график и динамичен начин на живот – чести участия, телевизионни изяви, пътувания в чужбина и ангажименти с фенове. Всичко това изисква шофьор, който не просто кара, а е част от ежедневието му.
"Много хора искат да работят с Азис, но не всеки може да издържи на темпото му. Бачкането е сериозно, понякога по 15 часа на денонощие, освен това задължително се работи в събота и неделя. Почивният ден е един – в понеделник. Той е перфекционист и държи на точността, сигурността и дискретността. Проблемът е, че за толкова много работа не плаща достатъчно“, коментират в светските среди.
Интересното е, че това не е първият път, когато певецът търси шофьор. Подобна обява се появява и преди няколко години, но тогава Азис се оплака, че трудно намира човек, който да съчетава професионализъм и лоялност.
"Сигурно ще трябва да направи кастинг, както за клип“, шегуват се потребители в коментарите под поста. Дали този път кралят на фолка ще намери своя "перфектен шофьор“, който да издържи на звездния му ритъм – предстои да разберем.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2141
|
|предишна страница [ 1/357 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Уреди се за "Евровизия"
21:39 / 09.11.2025
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
20:04 / 09.11.2025
Днес стана на 65
19:19 / 09.11.2025
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
17:04 / 09.11.2025
Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
16:32 / 09.11.2025
Каква е разликата между инфаркт и инсулт, и какво да правим в пър...
17:36 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS