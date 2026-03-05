ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис: Намразих Емилия
Припомняме, че Азис е в журито тази година на "Като две капки вода", а Емилия е сред участниците. След като по време на дебюта си тя изпълни хитовата песен на Уитни Хюстън - I will always love you, Азис заяви, че много харесва гласа ѝ и особено вибратото., певецът съобщи и че баща му го оценявал.
"Емилия е с по-хубаво вибрато от теб", е казвал Троян, докато е бил още жив..
"И аз намразих Емилия, без да я познавам", сподели Кралят на попфолка.
