Азис не харесвал своята колежка - попфолк певицата Емилия. Причината за това бил неговият баща - Троян, който почина през 2021 г. Признанието за тези "чувства" направи самият изпълнител, но с доста голяма доза чувство за хумор.Припомняме, че Азис е в журито тази година на "Като две капки вода", а Емилия е сред участниците. След като по време на дебюта си тя изпълни хитовата песен на Уитни Хюстън - I will always love you, Азис заяви, че много харесва гласа ѝ и особено вибратото., певецът съобщи и че баща му го оценявал."Емилия е с по-хубаво вибрато от теб", е казвал Троян, докато е бил още жив.."И аз намразих Емилия, без да я познавам", сподели Кралят на попфолка.