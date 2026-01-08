Авиокомпании могат да ви откажат да се качите на борда на самолет, ето кога

© Plovdiv24.bg Въпреки че персоналът на авиокомпаниите е обучен да се справя с извънредни ситуации, понякога е необходима професионална медицинска помощ.



В тази връзка няколко здравословни състояния се считат за особено опасни за пътуване и полет и авиокомпаниите имат право да разпитват пътниците и, ако е необходимо, да не им позволят да се качат на самолета.



Кога една авиокомпания може да каже "не“?



Основната грижа на всяка авиокомпания е безопасността на всички пътници и екипаж. Това включва както очевидни случаи, като например пиянство или заразни болести, така и оценка на общото здравословно състояние на пътника, което може да наложи непланирано кацане.



Авиокомпаниите също обръщат внимание на условията, които биха могли да се влошат по време на полет поради промени в налягането и условията в кабината.



Кои състояния представляват най-голям риск?



Тук има няколко състояния:



- нестабилни сърдечни или белодробни състояния, които могат да се влошат на голяма надморска височина;



- скорошна операция - въздухът на по-голяма надморска височина може да причини сериозни усложнения;



- гипс на фрактура - ако не е поставен или изрязан правилно, за да позволи на тъканите да се разпространят, ниското налягане в самолета може да причини много болезнено подуване на ръцете или краката;



- напреднала бременност - пътуването обикновено не се препоръчва след 28-та седмица от бременността поради възможността от преждевременно раждане.



Имало е и случаи, в които на хора с болестта на Паркинсон е било отказано качване на борда.



Лекарите обаче подчертават, че самото състояние не бива да е пречка за летене, пише Daily Mail.



"Важно е да пиете много течности по време на полет, за да избегнете дехидратация, което е особено важно, ако имате ниско кръвно налягане. Така че, ако екипажът знае, че имате болест на Паркинсон, те ще се погрижат редовно да ви се предлага напитка. Ето защо е изключително важно винаги да информирате персонала за всякакви медицински състояния преди качване на борда, за да са готови да помогнат, ако е необходимо“, заявява асоциацията.



Видимите наранявания също могат да бъдат пречка



Други препятствия, които могат да ви накарат да слезете от самолета, включват видими наранявания, както и привидно незначителни симптоми като упорита кашлица, диария, повръщане, грип или дори необичайно нестабилна походка.



Евентуално заразно заболяване може да бъде опасно за другите пътници на борда.



Ако смятате, че несправедливо ви е отказан достъп на борда, имате право да обжалвате. Обикновено първата стъпка е кореспонденция и открита комуникация с превозвача, което е най-добрият начин да се осигури безопасен и приятен полет.