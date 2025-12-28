ЗАРЕЖДАНЕ...
|Астрологът Петя с прогноза за всяка зодия за 29 декември
Овен
Изглежда странно, но въпреки, че преливате от енергия, не прекалявайте с инициативата. Околните съвсем няма да са толкова ентусиазирани и е вероятно да ви обвинят в престараване и опит да се харесате на шефа.
Телец
Някой ще ви зарадва с приятна изненада. Преценете дали не се опитва да се сближи с вас повече от необходимото. И най-вече, какви биха били последствията.
Близнаци
Довършете дейностите, за които не ви е стигнало времето преди празниците. Ориентирайте се към най-сложните, за да не ги "влачите“ до следващата година.
Рак
Насочете усилията си основно към текущите задължения. Колкото и да са интригуващи околните разговори, опитайте да не се отклонявате. Усещането, че времето няма да ви стигне, за да се справите, ще предизвика тревога.
Лъв
Почти сигурно е, че ще ви обсипят с дребни, но мили подаръци. Част от тях ще са лишени от практическо приложение, но пък ще са показателни за отношението на околните към вас.
Дева
Обмисляйте внимателно решенията си. Не правете нищо, подтикнати от желание да докажете правотата си. Ще се окаже "бомба със закъснител“ и лошите резултати ще ви изненадат в най-неподходящия момент.
Везни
Споделете идеите си с шефа, започвайки почти неформален разговор. Не само ще ги одобри, но и ще ви предложи варианти за изпълнението им.
Скорпион
Убедителни сте, привлекателни и лесно бихте могли да се справите със съществуващи към момента недоразумения. Достатъчно е да подходите към събеседниците си с подходящ жест и всички противоречия ще останат в миналото.
Стрелец
Независимо от многото предишни почивни дни, усещането за умора може да се появи още преди обед. Прекъсвайте заниманията си с кратка разходка или друг предпочитан начин за прогонване на скуката. Ще ви помогне да запазите свежестта си през целия ден.
Козирог
Не отказвайте помощ, когато ви помолят. Ще стабилизирате позициите и ще си осигурите привърженици при необходимост.
Водолей
Опитайте да се дистанцирате от личности, носещи негативна енергия. Лесно ще ги разпознаете по изражението и поведението. Ако все пак сте принудени да общувате с такива, отделете време за медитация.
Риби
Не омаловажавайте грижите на близките си. Дайте им възможност да ги споделят с вас. Ще се почувстват много по-спокойни, усещайки че сте на тяхна страна.
източник: az-jenata.bg
