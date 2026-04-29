До края на май 2026 г. четири зодиакални знака ще попаднат под мощното влияние на благодатни планетарни аспекти, които обещават голямо изобилие и късмет. Позицията на Юпитер в Рак, Уран в Близнаци и Меркурий в Телец създава уникална конфигурация, която насърчава позитивното мислене, успешната комуникация и семейната хармония.

Рак: Време за личен разцвет и любов Представителите на знака Рак са сред най-големите любимци на съдбата през този месец. С Юпитер в техния първи дом до 30 юни – транзит, който се случва веднъж на 12 години – те ще имат шанса да укрепят личната си сигурност. Рядката комбинация между Юпитер и Венера в Рак след 18 май, която няма да се повтори в следващите 24 години, ще помогне на Раците да изглеждат и да се чувстват по най-добрия начин, привличайки нови романтични възможности и социални контакти.

Близнаци: Финансов възход и нови начала За Близнаците май 2026 г. е ключов период за финансово изобилие. Благодарение на преминаването на Юпитер през втория им дом, те могат да очакват увеличение на доходите, повишения или неочаквани парични постъпления. Навлизането на Слънцето в техния знак на 21 май бележи началото на личния им рожден ден, носейки им прилив на енергия и стабилност за бъдещето.

Дева: Успех в кариерата и нови знания Девите ще усетят късмета чрез пътувания и професионално развитие. През втората половина на месеца фокусът ще падне върху техния десети дом, което ще доведе до признание на работното място. Юпитер в Рак ще им помогне да постигнат мечтите си чрез подкрепа от приятели и социални групи, а навлизането на Венера на 19 май ще засили шансовете им за успех във всяко ново начинание.

Риби: Хармония в отношенията и творческо вдъхновение Май се очертава като един от най-щастливите месеци за Рибите, особено в сферата на любовта и семейството. Преминаването на Венера и Юпитер през техния пети дом на спекулациите и радостта е рядко събитие, което ще подобри връзките им и ще стимулира тяхното любопитство към света. Периодът е изключително подходящ за кратки пътувания и качествено време с най-близките хора.