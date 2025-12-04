ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
Пълнолунието носи много напрежение в себе си, но е и момент на освобождение. "Може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега – с близките, с приятелите, с любимия човек, на работното място. Сега ще дойде тази сила, тази енергия ще се активира. На моменти човек ще се чуди дали да каже всичко или отново да замълчи, но сякаш някакъв натиск ще дойде и ще каже: време е, трябва да изкажеш и да защитиш себе си и позицията си. Нещата, които задържаме, много често са неща, които знаем, че ще обидят отсрещния, но сега не трябва да премълчаваме“, обясни Рускова.
Пълнолунието засяга всички зодии, особено силно – Близнаци, Стрелец, Дева и Риба.
С намаляващата луна напрежението постепенно ще утихне. "Това е един процес, който изчиства и прави място на новото, което трябва да дойде. Всичко, което се случва, е за наше добро, само че го осъзнаваме на един по-късен етап. Всеки трябва да знае, че му се отваря един нов път, разрешава се някаква ситуация и идва мястото и времето за нещо ново“, допълни астрологът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1199
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:45 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS