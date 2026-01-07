ИЗПРАТИ НОВИНА
Аспиринът се счита за сравнително обикновено и безопасно лекарство, но не съвсем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:33Коментари (0)363
©
Аспиринът е истинска панацея, хапче "за всичко“, известно със своите аналгетични и противовъзпалителни свойства. Използва се за понижаване на температурата, облекчаване на болка, лечение на треска, артрит, ревматизъм и много други заболявания.

 

Проучванията показват, че ниските дози аспирин намаляват риска от смърт от инфаркт и риска от инсулт. Има и косвени доказателства, че това лекарство е ефективно за предотвратяване на колоректален рак, въпреки че учените не разбират напълно как работи това. 

Годишно се произвеждат 40 хиляди тона аспирин. Само в САЩ над 50 милиона души редовно приемат от 10 до 20 милиарда от тези таблетки. Това го прави едно от най-широко използваните лекарства в историята на медицината.

Това, което обикновено се нарича аспирин, всъщност е съединението ацетилсалицилова киселина. А лекарства, приготвени от върба и други растения, богати на салицилати, са известни от древни времена. Те са описани на древни шумерски глинени плочки и в древноегипетския медицински папирус на Еберс, създаден около 1550 г. пр. н. е. Около 400 г. пр. н. е. Хипократ споменава употребата на салицилов чай за облекчаване на треска. 

Популярната марка "Аспирин“ е създадена от немската компания Bayer. Думата е базирана на името на друго растение – Spiraea ulmaria. От нея е получена и салицилова киселина. "А“ е добавено към четирите букви spir, за да се подчертае реакцията на ацетилиране на киселина. In в края е добавено просто за благозвучие.

Аспиринът се счита за сравнително обикновено и безопасно лекарство. Не е чудно, че се предлага без рецепта. Но в действителност това лекарство може да причини сериозни вреди, ако се приема без консултация с лекар.

Например аспиринът може да причини стомашно-чревно кървене, въпреки че таблетките имат специално покритие, предназначено да намали вредата. Това е логично: салициловата киселина дразни лигавиците. 

Освен това според експерти от Университета на Бъфало високите дози аспирин (8 до 12 таблетки на ден) могат да причинят шум в ушите и звънене (оркестърът да свири!), а салициловата киселина може да увреди вътрешното ухо. 

И накрая – това лекарство понякога причинява рядко, но много опасно състояние, наречено синдром на Рей, или бяло чернодробно заболяване, при деца и юноши на възраст от 4 до 12 години. То се характеризира с подуване на мозъка и бързо натрупване на мазнини в черния дроб, което води до кома и дори смърт. 

Синдромът на Рей се развива, когато вирусни трески – грип, морбили, варицела – се лекуват при деца с високи дози аспирин. Следователно аспиринът не трябва да се дава на пациенти под 16-годишна възраст, пише "Ретро".







