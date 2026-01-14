Арестуваха Кийфър Съдърланд

© Канадският актьор Кийфър Съдърланд е арестуван по подозрение в нападение и заплашване на шофьор на споделено превозно средство в Холивуд, съобщават от полицията, предава ВВС.



Полицията в Лос Анджелис заявява, че Съдърланд "е влязъл в автомобил за споделено пътуване, физически е нападнал шофьора и е отправял криминални заплахи".



59-годишният Съдърланд е бил освободен след като е платил гаранция от 50 000 долара. Той трябва да се яви в съда на 2 февруари.



Съдърланд, известен с ролите си на специален агент Джак Бауър в сериала "24“ на Fox и на президента на САЩ в "Designated Survivor“, е син на актьора Доналд Съдърланд.



Канадският актьор е бил арестуван няколко пъти в миналото, а през 2007 г. е осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние и нарушаване на пробацията.



През 2009 г. е арестуван за нападение, макар че обвинението по-късно е оттеглено, а най-скорошният му арест е за незаконно обръщане в Холивуд през 2020 г.