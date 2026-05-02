Анджелина Джоли провокира вълна от дискусии относно евентуални естетични интервенции, след като се появи със значително променена визия на събитие в Атланта. 50-годишната холивудска звезда присъства на инициатива на фондация "Перли на целта“ в колежа "Спелман“, където в момента учи дъщеря ѝ Захара.

Появата на актрисата стана повод за разгорещени дебати в социалните мрежи, където много потребители изразиха съмнения дали на кадрите е самата тя, оприличавайки я на "восъчна фигура“ или на продукт на изкуствен интелект.

Наблюдателите отбелязват видима промяна в областта на очите на Джоли, като посочват, че тя често прикрива едното от тях с косата си. Феновете масово се питат дали резултатът е следствие от невронна мрежа, или от неуспешна пластична операция.

Експертно мнение по темата даде пластичният хирург Мария Хайдар. Според лекарката е възможно актрисата да е претърпяла агресивна блефаропластика с прекомерна корекция, както и да са ѝ били инжектирани твърде големи количества филъри в зоните на скулите и брадичката.