Алисия: Бърсала съм си сълзите секунди преди да изляза да пея

© Алисия се отказва да създава свое собствено семейство и не се притеснява да го заяви. Това призна попфолк дивата преди броени дни пред Алекс Сърчаджиева в "Животът по действителен случай“ по bTV. Брюнетката от Ихтиман няколко пъти подчерта, че вече е на 42 години, стъпила е здраво на земята и многобройните й приоритети не включват този да стане нечия съпруга.



Алекс се втрещи и мило по женски се опита да я окуражи, че може да създадеш семейство, дори когато най-малко го очакваш. Но Алисия показа, че не страда от ситуацията.



"За съжаление, аз не успях да създам семейство. Вече съм на 42 и не искам, отказала съм се от това и не се притеснявам да го кажа. Аз съм искала цял живот да съм с един мъж и така да остарея, никога не съм обичала свалки, не обичам да флиртувам. Изморена съм от такъв тип емоции. Имам дете, свършила съм си работата като майка, не съм като жените на 30, които нямат дете и търсят бащата“, откровено каза Алисия.



Красивата певица не се притеснява от възрастта си, както е при много дами, особено от артистичния бранш, когато чукнат четиридесетте лета. Тя сподели, че леко се стресирала, когато станала на 30, но сега живее най-хубавите си години, знае какво иска и е осъзната.



Гласовитата брюнетка никога не е спирала да ходи по участия хората се тълпят на нейните концерти и пеят хитовете й. Но преди година-две бе изпаднала в нещо като "творческа криза“ - не пускаше нови парчета. В силните си моменти гледала да записва нова песен поне веднъж на 4 месеца, но започва да усеща, че прави компромиси с творчеството си — или текстът не й харесва, или музиката, всичко е -някак насила, като самоцел. Един ден синът й от връзката й с футболиста Валери Божинов -Валери-младши идва при нея и казва: "Мамо, приятелите ме питат защо не си пускала нова песен от година“.



"Обясних му, че не го усещам това нещо, че не трябва да търся музиката, а моята песен сама да ме намери“, казва тя. Алисия цял живот учила Валерко никога да не се отказва, да се бори. Той й напомня собствените й думи и някак си успява да я мотивира.



Тя решава да работи с различни автори и композитори и само за два месеца записва 5 нови песни, при това добри.



Дори когато не прави нови парчета, певицата работи неуморно. По-точно казано, красивата дама може и да изглежда като принцеса на "Дисни“, но не е глезла, а тотален работохолик.



От 5 години тя има свой собствен моден бранд, който се развива успешно, но й отнема много време, труд и енергия. Едно от най-новите й начинания, с което се гордее, е това, че сравнително отскоро тя има свой бенд. Музикантите свирят на живо, а тя пее, което създава коренно различна атмосфера от тази, когато музиката се пуска от диск. Смята, че така е по-грандиозно, по-интересно на хората, звучи като "истинска музика“. Малко са нейните колеги от жанра, които го правят по заведенията, повечето наемат музиканти само за големи , или юбилейни концерти. Страх ги е да предприемат тази крачка, защото е по-сложно като организации, в някои заведения дори няма място. Много хора я карали да се откаже, но тя си казва: Не! Ще го направя, пък каквото ще става!



Имала е много трудни моменти. Случвало се е да излиза пред публика преуморена или емоционално наранена, дори направо разбита. "Буквално съм си бърсала сълзите секунди преди да изляза да пея, но никой не разбира“, признава емоционалната певица. Не се срамува да сподели, че в подобни тежки моменти е използвала плейбек.



Алисия расте като послушно, срамежливо и малко саможиво дете. Когато родителите й отидат на работа, пуска касетки, пее и се записва на домашната камера. Баща й Пламен намира записите (той още ги пази) и ги показва на своя приятел Илиян Михов-Баровеца. Веднъж със семейството си е на заведение, в което пее Баровеца. Той идва при нея с микрофона: "Разбрах, че пееш! Хайде, давай!“. Скромното момиче се гипсира от притеснение, но криво-ляво изпълнява нещо, Баровеца е първият й музикален педагог.



Певицата имаше емоционална връзка с Валери Божинов, от когото е Валерко. Преди години тя му се обясни в любов по несъществуващото вече радио "Гонг“ и скоро стана ясно, че са гаджета. Раздялата тя преживява тежко. Между 2010 и 2012 г. имаше и романтична връзка с вратаря Николай Михайлов, но и с него се разделиха културно.



Тя е в прекрасни отношения с 13-годишната Никол, която е дъщеря на Николета Лозанова от връзката й с Валери Божинов. НиЛо в момента е с бившия й Ники Михайлов. Сложна работа, но важното е, че няма лоши чувства. Алисия е горда с 18-годишния Валери-младши, който е футболист. Той й споделил, че на един мач около 35-годишен футболист на другия отбор постоянно се заяждал с цветисти изрази за нея и Божинов-старши. Накрая провокаторът попитал: "Защо не отговаряш“.



Валерко казал: "Аз съм на 18, ти на 35, какво очакваш да направя?“. Така тя за пореден път разбира, че е отгледала добро и умно дете. Сега наближават празници, което означава, че певицата отново ще се събере на трапезата с баща си Пламен, майка си Атанаска и братята си близнаци Иво и Йордан. Има две племеннички и един племенник, затова на масата на голямата фамилия винаги е весело и шумно.