Алекс Гърдева разбра причината за двата спонтанни аборта

© Красавицата Александра Гърдева нашумя през 2022-ра с изявите си в романтичното риалити "Ергенът", а през 2024-та отново грееше в праймтайма - участваше в отбора на знаменитостите в "Хелс Китчън" и дори спечели първо място в крайното класиране. От понеделник насам пък отново е на екран и пак готви пред камерите – този път в "Черешката на тортата". В предаването на шеф Иван Манчев нейни конкуренти за победата са Чоткин, Дънди, Станислав Иванов и Черната Златка.



Репортер на "Уикенд" се свърза с 38-годишната психоложка и инфлуенсърка и я разпита подробно за най-актуалния й телевизионен ангажимент. В интервюто стана дума и за личния живот на госпожица Гърдева, включително и за мъжете, с които е имала връзки.



- Какви са най-актуалните ви работни ангажименти?



- През февруари отново започваме събитията на живо с астролога Атанас Велев. Обмисляме през 2026-та да тръгнем и на турне из България. Имаме семинар, наречен "Цената на любовта". Мислим да направим обучение и за женската и мъжката енергия. Даваме си сметка, че от невежество много хора спекулират с енергията, а тя е изключително важна. Скоро ще се разбере кога ще започнем да организираме и срещи за необвързани мъже и жени, търсещи половинка за себе си. Освен ангажиментите с Наско, имам и своя работа с индивидуални клиенти и групови терапии за изчистване на емоционалното тяло.



- Участвахте в първия сезон на "Ергенът". Бихте ли влязла отново в този риалити формат, за да търсите любовта?



- Честно казано, не и в този момент от живота ми. А ако някога ми се случи да приема да участвам отново в "Ергенът", ще е срещу много добро заплащане. Нещата там доста са се променили, не са каквито бяха в първия сезон. Тогава беше интересно и забавно.



- Казвате, че в този момент от живота си не бихте влязла в романтичното риалити на Би Ти Ви. Причината мъж ли е?



- Да, мъж е. Все още нямаме връзка, той ми е в сърцето отскоро. Имам нужда от още време, за да го проверя дали става, или не. Дори и да се окаже след проверката, че е достоен за мен и искам да сме заедно, не бих направила аз първата крачка към него. Мъжът трябва да е по-активната страна.



- Близки и познати опитвали ли са се да ви сватосват?



- Постоянно се опитват. Винаги реагирам спокойно, защото съм абсолютно сигурна, че намеренията им са чисти. Дори на моменти ми е и забавно. Въпросът е друг - че при мен е по-сложно и трудно да харесам даден човек.



- Има ли значение за вас финансовото състояние на мъжа?



- Разбира се, че има – не би било честно да го отричаме. Самата аз съм доста амбициозна и за да може чисто емоционално един мъж да застане до мен, той трябва да е успешен. Нормално е да държа мъжът да е добре финансово, благополучието е несъмнен показател за успех.



- Страдала ли сте в любовта? Изоставяна ли сте от мъж?



- Никога не съм изоставяна от мъж. Страдала съм в любовта, защото трудно взимам решение за раздяла. Преди да се стигне до края на отношенията, доста се измъчвам. Никога обаче не съм изпадала в депресия, пък и знам как се излиза от това състояние. Мога да се справям доста добре с болките в живота.



- Твърди се, че в миналото сте имала връзка с женен мъж. Колко време продължи и защо направихте такъв компромис със себе си?



- Аз не знаех, че той е семеен. Беше втората ми връзка с мъж в живота. Отношенията ни продължиха 4 години. Тогава учех и живеех между Франция и България. И той много пътуваше заради бизнеса си. Толкова ни бяха хубави отношенията, че явно не съм искала да разбирам за някои неща. Усетих се, когато една приятелка ми каза да се замисля. Впоследствие аз изманипулирах въпросния мъж и разбрах истината. Сега с този акъл дори не мога да повярвам, че навремето не съм доловила някакви сигнали като това, че на Коледа или на друг важен за мен празник не сме били заедно. Виновна е младостта ми. Не мога да кажа обаче, че времето, прекарано с този мой бивш приятел, е било изгубено. Благодарна съм му за подкрепата, която ми е давал, докато сме били двойка. Да, създаде лъжа в живота ми, но аз се научих как да живея без нея.



- На 38 чувствате ли се готова да създадете семейство и да станете родител?



- Да, абсолютно. Чувствам се готова да градя семейство, но с правилния човек. Това е важна стъпка.



- Миналата година ходихте на вливки, за да запазите по-дълго яйчниковия си резерв. Бихте ли се замразила и яйцеклетки?



- След като си направих всички вливки, нещата при мен се подобриха, и то значително. С особено мнение съм към насилственото взимане на яйцеклетки. Ако ми се наложи обаче, вероятно ще си замразя.



- Имате два спонтанни аборта в миналото. Притеснявате ли се от евентуално помятане трети път?



- Не, вече не се притеснявам. Лекарят ми беше казал, че до три помятания са в реда на нещата и едва след това се търси причината за спонтанните аборти. Аз обаче сама реших да си направя някои генетични изследвания. Благодарение на тях се установи, че имам гъста кръв – тромбофилия, и много висок имунитет. По време на бременност това трябва да се взема предвид и да се предприемат мерки.



- Доволна ли сте от живота си в България?



- Баща ми има американско гражданство и можех да отида в САЩ. 8 години съм прекарала във Франция, а съм живяла и в Стокхолм по време на първата ми връзка. Никога не съм смятала, че ще пусна котва в България, но преди да се установя за постоянно тук, някак ме дърпаше да си се прибера. Не съм съжалявала, че съм се върнала, и няма да замина пак в чужбина. Психологията, която ми е професия, мога да практикувам най-добре на български.



- Когато имате финансови затруднения, на близки и приятели ли разчитате за помощ, или взимате заем от банка?



- Да чукна на дърво, никога не съм искала финансова помощ от родителите ми. Не съм и научена на това. Помагали са ми някои от партньорите ми, а съм разчитала и на банки. С ипотечен кредит си купих апартамент, който след това продадох. И за новото жилище, взето на зелено, съм доплатила с банков заем.



- Как са родителите ви, сестра ви и природеният ви брат?



- Всички са живи и здрави. Сестра ми си живее в Стара Загора, брат ми си работи, а и баща ми е добре. С мама през януари бяхме на почивка в Дубай. Това беше моят подарък за нея – тя от години мечтаеше да отиде там. Изкарахме си страхотно само двете!



- Споменахте, че имате бизнес с известен астролог. А правите ли си хороскопи, за да знаете какво ви очаква в живота?



- Много вярвам в картата на живота. Смятам, че помага на човек, но не я приемам като 100-процентова истина, защото самият й прочит може да не е правилен. Да, правя си хороскоп при Атанас Велев, с когото работим заедно. През 2025-та се счупиха доста мои мечти и илюзии, но през 2026-та ми се дава да получа връзката, за която съм копняла винаги, да създам семейство.