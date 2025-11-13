ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Разказвам какво ми се случи, защото е важно — не се оставяйте като мен. Миналата сряда ме заболя сливицата и много бързо се поду. Получих остра болка при преглъщане, не можех да ям и да спя добре. Бях отпаднала, но започнах да се самолекувам — таблетки за смучене, спрейове, чай, гаргари… общо взето всичко, което познати ми казваха, че при тях е помогнало. Не отидох на лекар. Не знам защо. И след пет дни нещата станаха много по-зле — говорът ми се промени.
Жоро каза, че съм звучала като Марлон Брандо в "Кръстникът“, ама с повече тампони в бузите, и не ми се разбирало почти нищо. Челюстта ми се схвана и тогава си казах, че е време да отида на лекар. Е, не беше "време“, защото вече бях прескочила етапите — оказа се абсцес и ме приеха по спешност в болница. Това е гной около сливица, която прави преглъщането почти невъзможно и крие доста опасности. Лекарите ми направиха процедура под пълна упойка, за да изчистят инфекцията. Не отлагайте и не си казвайте "ей сега ще ми мине“.
Не се самолекувайте. В моя случай тези спрейчета само облекчаваха за кратко, но не лекуваха, и нещата се задълбочиха. Фармацевтът, от когото си купих лекарствата, ме предупреди, че сливица не се самолекува и задължително трябва лекар да я види.
Аз, разбира се, реших, че не е нещо сериозно — и преди ми се е подувала. Е, сто и двайсет пъти съм изкарала късмет, а този път — не. Обещах си след това да си направя всички изследвания — женски, кръвни, каквито отлагам отдавна.
Тази случка ме заземи и ми напомни, че ако искам да давам най-доброто на семейството и приятелите си, първо трябва да се погрижа за себе си. Има нещо толкова смиряващо в това да си болен.
Благодаря на д-р Минков и целия екип в болница "Каспела“ – Пловдив.
