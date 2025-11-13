ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)1867
©
Жената на панелиста на "На кафе" Георги Блажев влезе в пловдивска болница. Това става ясно от поста ѝ в Instagram. Тя споделя неприятна случка със здравословното ѝ състояние, за да изостри вниманието на хората. Ето какво написа тя:

Разказвам какво ми се случи, защото е важно — не се оставяйте като мен. Миналата сряда ме заболя сливицата и много бързо се поду. Получих остра болка при преглъщане, не можех да ям и да спя добре. Бях отпаднала, но започнах да се самолекувам — таблетки за смучене, спрейове, чай, гаргари… общо взето всичко, което познати ми казваха, че при тях е помогнало. Не отидох на лекар. Не знам защо. И след пет дни нещата станаха много по-зле — говорът ми се промени.

Жоро каза, че съм звучала като Марлон Брандо в "Кръстникът“, ама с повече тампони в бузите, и не ми се разбирало почти нищо. Челюстта ми се схвана и тогава си казах, че е време да отида на лекар. Е, не беше "време“, защото вече бях прескочила етапите — оказа се абсцес и ме приеха по спешност в болница. Това е гной около сливица, която прави преглъщането почти невъзможно и крие доста опасности. Лекарите ми направиха процедура под пълна упойка, за да изчистят инфекцията. Не отлагайте и не си казвайте "ей сега ще ми мине“. 

Не се самолекувайте. В моя случай тези спрейчета само облекчаваха за кратко, но не лекуваха, и нещата се задълбочиха. Фармацевтът, от когото си купих лекарствата, ме предупреди, че сливица не се самолекува и задължително трябва лекар да я види. 

Аз, разбира се, реших, че не е нещо сериозно — и преди ми се е подувала. Е, сто и двайсет пъти съм изкарала късмет, а този път — не. Обещах си след това да си направя всички изследвания — женски, кръвни, каквито отлагам отдавна. 

Тази случка ме заземи и ми напомни, че ако искам да давам най-доброто на семейството и приятелите си, първо трябва да се погрижа за себе си. Има нещо толкова смиряващо в това да си болен.

Благодаря на д-р Минков и целия екип в болница "Каспела“ – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 2187
13.11.2025 Фалшива новина "погреба" кака Лара
13.11.2025 Ромина Тасевска с нова секси визия
13.11.2025 Една зодия е под закрилата на звездите днес
13.11.2025 Честито на Мария Петрова!
12.11.2025 Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
12.11.2025 Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Трабант" в Пловдив
предишна страница [ 1/365 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:53 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:20 / 12.11.2025
Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Тр...
21:15 / 12.11.2025
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
19:50 / 12.11.2025
Броени дни до коледните пости
15:45 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: