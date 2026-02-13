ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Актриса роди момиченце от починалия си преди 10 години мъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)920
©
Десет години след като загуби съпруга си, Лора Орико прегърна тяхното общо дете. На 49 години актрисата, позната от сериала "От местопрестъплението: Маями“ сбъдна мечтата си за майчинство, използвайки замразена сперма, съхранена още по време на брака им. Съпругът й Райън почина от усложнения вследствие на мозъчен тумор преди повече от 10 години.

Още през 2007 г. двойката замразява сперма на Райън. Години по-късно, когато Лора остава сама и на 48 решава, че не иска повече да отлага мечтата си за майчинство, тя предприема смелата стъпка да зачене, използвайки съхранения генетичен материал на покойния си съпруг.

Дъщеря им Авиана Роуз се ражда на 5 февруари и е с перфектни мерки - 3,3 кг и 50 см.

"Нереално е и толкова вълнуващо“, споделя Орико. "След толкова вътрешни колебания дали да направя това сама, след надеждите да срещна партньор и след пет спонтанни аборта преди години – най-накрая държа в ръцете си моето красиво бебе.“

За нея раждането има и още по-дълбок смисъл:

"Това е и част от наследството на моя покоен съпруг. Той почина преди повече от десет години, а аз използвах неговата замразена сперма. Това е истинска благословия.“

Първоначално раждането трябвало да се случи по естествен път, но планът се променя и лекарите извършват секцио.

"Бях малко уплашена от операцията, но всичко мина отлично. Възстановяването ми е по-дълго, но това няма значение. Дори начинът, по който направихме първия контакт кожа до кожа, беше различен – и въпреки това магичен“, разказва майката.

До нея през цялото време е бил неин близък приятел, както и екип от лекари и медицински сестри. Лора споделя, че е получила огромна подкрепа както от своето семейство, така и от роднините на покойния ѝ съпруг.

"Никога не се отказвайте от мечтите си“

Макар че пътят ѝ към майчинството е бил труден, Орико споделя, че преходът към новата ѝ роля на майка е напълно естествен. Тя отдава това на дългогодишния си опит като грижещ се човек за болни членове на семейството.

"Тя е едно сладко малко ангелче. Вече започвам да разбирам сигналите ѝ – кога плаче, кога гука, какво означават различните ѝ изражения“, казва Лора с усмивка.

А посланието ѝ към всички жени е ясно и силно:

"Никога не се отказвайте от мечтите си. Животът е кратък и трябва да го живеете пълноценно. Обградете се с подкрепящи хора и следвайте целите си – само вие можете да определите бъдещето си.“, пише ladyzone.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3368
13.02.2026 Млада баба: Днес стана на 59, родена е с друго име
13.02.2026 Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на
зрителите
13.02.2026 Звездно бебе на хоризонта
13.02.2026 Още преди сватбата Рачков вече е стресиран
13.02.2026 Голяма изненада за Гала директно в ефир
13.02.2026 Едно предаване се завръща, започнаха кастингите. В Пловдив също
предишна страница [ 1/562 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на...
13:06 / 13.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
06:30 / 13.02.2026
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
Купа на България сезон 2025/2026
Досиетата "Титюков"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: