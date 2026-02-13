ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актриса роди момиченце от починалия си преди 10 години мъж
Още през 2007 г. двойката замразява сперма на Райън. Години по-късно, когато Лора остава сама и на 48 решава, че не иска повече да отлага мечтата си за майчинство, тя предприема смелата стъпка да зачене, използвайки съхранения генетичен материал на покойния си съпруг.
Дъщеря им Авиана Роуз се ражда на 5 февруари и е с перфектни мерки - 3,3 кг и 50 см.
"Нереално е и толкова вълнуващо“, споделя Орико. "След толкова вътрешни колебания дали да направя това сама, след надеждите да срещна партньор и след пет спонтанни аборта преди години – най-накрая държа в ръцете си моето красиво бебе.“
За нея раждането има и още по-дълбок смисъл:
"Това е и част от наследството на моя покоен съпруг. Той почина преди повече от десет години, а аз използвах неговата замразена сперма. Това е истинска благословия.“
Първоначално раждането трябвало да се случи по естествен път, но планът се променя и лекарите извършват секцио.
"Бях малко уплашена от операцията, но всичко мина отлично. Възстановяването ми е по-дълго, но това няма значение. Дори начинът, по който направихме първия контакт кожа до кожа, беше различен – и въпреки това магичен“, разказва майката.
До нея през цялото време е бил неин близък приятел, както и екип от лекари и медицински сестри. Лора споделя, че е получила огромна подкрепа както от своето семейство, така и от роднините на покойния ѝ съпруг.
"Никога не се отказвайте от мечтите си“
Макар че пътят ѝ към майчинството е бил труден, Орико споделя, че преходът към новата ѝ роля на майка е напълно естествен. Тя отдава това на дългогодишния си опит като грижещ се човек за болни членове на семейството.
"Тя е едно сладко малко ангелче. Вече започвам да разбирам сигналите ѝ – кога плаче, кога гука, какво означават различните ѝ изражения“, казва Лора с усмивка.
А посланието ѝ към всички жени е ясно и силно:
"Никога не се отказвайте от мечтите си. Животът е кратък и трябва да го живеете пълноценно. Обградете се с подкрепящи хора и следвайте целите си – само вие можете да определите бъдещето си.“, пише ladyzone.bg.
