Актриса роди момиченце от починалия си преди 10 години мъж

© Десет години след като загуби съпруга си, Лора Орико прегърна тяхното общо дете. На 49 години актрисата, позната от сериала "От местопрестъплението: Маями“ сбъдна мечтата си за майчинство, използвайки замразена сперма, съхранена още по време на брака им. Съпругът й Райън почина от усложнения вследствие на мозъчен тумор преди повече от 10 години.



Още през 2007 г. двойката замразява сперма на Райън. Години по-късно, когато Лора остава сама и на 48 решава, че не иска повече да отлага мечтата си за майчинство, тя предприема смелата стъпка да зачене, използвайки съхранения генетичен материал на покойния си съпруг.



Дъщеря им Авиана Роуз се ражда на 5 февруари и е с перфектни мерки - 3,3 кг и 50 см.



"Нереално е и толкова вълнуващо“, споделя Орико. "След толкова вътрешни колебания дали да направя това сама, след надеждите да срещна партньор и след пет спонтанни аборта преди години – най-накрая държа в ръцете си моето красиво бебе.“



За нея раждането има и още по-дълбок смисъл:



"Това е и част от наследството на моя покоен съпруг. Той почина преди повече от десет години, а аз използвах неговата замразена сперма. Това е истинска благословия.“



Първоначално раждането трябвало да се случи по естествен път, но планът се променя и лекарите извършват секцио.



"Бях малко уплашена от операцията, но всичко мина отлично. Възстановяването ми е по-дълго, но това няма значение. Дори начинът, по който направихме първия контакт кожа до кожа, беше различен – и въпреки това магичен“, разказва майката.



До нея през цялото време е бил неин близък приятел, както и екип от лекари и медицински сестри. Лора споделя, че е получила огромна подкрепа както от своето семейство, така и от роднините на покойния ѝ съпруг.



"Никога не се отказвайте от мечтите си“



Макар че пътят ѝ към майчинството е бил труден, Орико споделя, че преходът към новата ѝ роля на майка е напълно естествен. Тя отдава това на дългогодишния си опит като грижещ се човек за болни членове на семейството.



"Тя е едно сладко малко ангелче. Вече започвам да разбирам сигналите ѝ – кога плаче, кога гука, какво означават различните ѝ изражения“, казва Лора с усмивка.



А посланието ѝ към всички жени е ясно и силно:



"Никога не се отказвайте от мечтите си. Животът е кратък и трябва да го живеете пълноценно. Обградете се с подкрепящи хора и следвайте целите си – само вие можете да определите бъдещето си.“, пише ladyzone.bg.