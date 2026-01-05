ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актриса от хитов сериал сложи край на кариерата си
Ето и целия пост:
Много съм щастлива, че тази година си заминава… По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а.
Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има “ред", нали… И в този “ред" ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен.
Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!
Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!
Припомняме, че името на Йоана Темелкова нашумя с ролята си в хитовия сериал "Под прикритие".
